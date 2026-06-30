Lipcowy obowiązek ogrodnika. Wykop cebulki, by uratować hiacynty przed gniciem

Wiosenne hiacynty mogą znów stanowić ozdobę, jednak miłośnicy ogrodnictwa często popełniają zasadniczy błąd, zostawiając ich cebulki w glebie. Taka praktyka może stanowić zagrożenie dla ich kwitnienia w przyszłym roku.

Dowiedz się, dlaczego zaniechanie wykopania cebulek po tym, jak liście obumrą, prowadzi do gnicia oraz rozwoju chorób. Warto też poznać najlepszy czas na ich wyciągnięcie z ziemi.

Zadbaj o bujne kwiatostany. Poznaj zasady prawidłowego wykopywania, czyszczenia oraz przygotowania cebulek hiacyntów na zimę, aby cieszyć się nimi przez wiele lat.

Kiedy wyciągnąć cebulki hiacyntów? Poznaj optymalny termin

To rośliny cebulkowe jako pierwsze wiosną wprowadzają barwy do naszego ogrodu. W czasie, gdy reszta roślinności dopiero budzi się do życia, hiacynty i tulipany już prezentują swoje kolorowe kwiatostany. Mało kto wie, że sekretem ich powtórnego kwitnienia w następnym roku jest odpowiednie wykopanie z gleby. Częstym błędem w dbaniu o hiacynty jest zostawianie pożółkłych liści, pędów oraz samych cebulek w ziemi na dłużej.

Hiacynty zazwyczaj zachwycają kwiatami od marca do maja. Ich uroda utrzymuje się do kilku tygodni, po czym kwiatostany opadają i usychają. Przez kilka kolejnych tygodni cebulki czerpią wartości odżywcze z liści i łodyg, gromadząc zapasy na następny sezon. Dlatego po przekwitnięciu nie należy natychmiast wykopywać roślin ani ścinać ich pędów. Sytuacja ulega zmianie, kiedy nadziemne części rośliny całkowicie obumrą – to sygnał do działania. Specjaliści od ogrodnictwa doradzają, by cebulki wyciągać z ziemi na początku lipca. Pozostawienie cebulek hiacyntów w glebie może skutkować brakiem kwiatów w kolejnym roku. Są one podatne na gnicie oraz ataki grzybów. Hiacynty nie tolerują nadmiaru wody ani dusznego, wilgotnego powietrza. Co więcej, pozostawione w ziemi stają się łakomym kąskiem dla nornic i innych ogrodowych szkodników.

Jak bezpiecznie przechować cebulki hiacyntów po wykopaniu?

Gdy już wydobędziesz cebulki z ziemi, delikatnie oczyść je z resztek gleby, pozbądź się wysuszonych liści oraz uszkodzonych fragmentów. Następnie umieść je w przewiewnym i zacienionym punkcie na kilka dni, aby mogły dobrze przeschnąć.

Podczas magazynowania cebulek często popełniane są błędy, takie jak utrzymywanie zbyt dużej wilgotności, co prowadzi do pleśni, oraz przechowywanie w za wysokiej temperaturze, która może spowodować zbyt wczesne kiełkowanie. By temu zapobiec, cebulki należy trzymać w suchym, przewiewnym miejscu o chłodniejszej temperaturze, najlepiej między 18 a 20°C. W tym celu świetnie sprawdzą się torby z papieru, skrzynki z otworami lub siatki, które umożliwią swobodny przepływ powietrza. Pamiętaj też o systematycznym przeglądaniu swoich zapasów i usuwaniu egzemplarzy wykazujących objawy chorobowe czy uszkodzenia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji na zdrowe cebulki.