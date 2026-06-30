Lipcowy obowiązek ogrodnika. Wykop cebulki, by uratować hiacynty przed gniciem

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-30 9:41

Hiacynty to urokliwe rośliny cebulkowe, zdolne ubarwiać nasz ogród przez wiele sezonów, o ile zadbamy o ich właściwą pielęgnację. Tajemnicą ich ponownego kwitnienia jest jednak zabieg wykopywania, o którym wielu zapomina. Lipiec to kluczowy miesiąc na te prace – zrób to, zanim twoje kwiaty padną ofiarą chorób i szkodników.

Kwiaty hiacyntów w odcieniach różu, fioletu i błękitu, z zielonymi liśćmi, rosnące w rzędach, tworząc kwitnącą kompozycję. Dowiedz się, jak dbać o te rośliny, aby cieszyć się ich pięknem przez lata, czytając na naszym portalu.
Autor: Kateryna Mashkevych/ Getty Images Hiacynty

Wiosenne hiacynty mogą znów stanowić ozdobę, jednak miłośnicy ogrodnictwa często popełniają zasadniczy błąd, zostawiając ich cebulki w glebie. Taka praktyka może stanowić zagrożenie dla ich kwitnienia w przyszłym roku.

Dowiedz się, dlaczego zaniechanie wykopania cebulek po tym, jak liście obumrą, prowadzi do gnicia oraz rozwoju chorób. Warto też poznać najlepszy czas na ich wyciągnięcie z ziemi.

Zadbaj o bujne kwiatostany. Poznaj zasady prawidłowego wykopywania, czyszczenia oraz przygotowania cebulek hiacyntów na zimę, aby cieszyć się nimi przez wiele lat.

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Kiedy wyciągnąć cebulki hiacyntów? Poznaj optymalny termin

To rośliny cebulkowe jako pierwsze wiosną wprowadzają barwy do naszego ogrodu. W czasie, gdy reszta roślinności dopiero budzi się do życia, hiacynty i tulipany już prezentują swoje kolorowe kwiatostany. Mało kto wie, że sekretem ich powtórnego kwitnienia w następnym roku jest odpowiednie wykopanie z gleby. Częstym błędem w dbaniu o hiacynty jest zostawianie pożółkłych liści, pędów oraz samych cebulek w ziemi na dłużej.

Hiacynty zazwyczaj zachwycają kwiatami od marca do maja. Ich uroda utrzymuje się do kilku tygodni, po czym kwiatostany opadają i usychają. Przez kilka kolejnych tygodni cebulki czerpią wartości odżywcze z liści i łodyg, gromadząc zapasy na następny sezon. Dlatego po przekwitnięciu nie należy natychmiast wykopywać roślin ani ścinać ich pędów. Sytuacja ulega zmianie, kiedy nadziemne części rośliny całkowicie obumrą – to sygnał do działania. Specjaliści od ogrodnictwa doradzają, by cebulki wyciągać z ziemi na początku lipca. Pozostawienie cebulek hiacyntów w glebie może skutkować brakiem kwiatów w kolejnym roku. Są one podatne na gnicie oraz ataki grzybów. Hiacynty nie tolerują nadmiaru wody ani dusznego, wilgotnego powietrza. Co więcej, pozostawione w ziemi stają się łakomym kąskiem dla nornic i innych ogrodowych szkodników.

Jak bezpiecznie przechować cebulki hiacyntów po wykopaniu?

Gdy już wydobędziesz cebulki z ziemi, delikatnie oczyść je z resztek gleby, pozbądź się wysuszonych liści oraz uszkodzonych fragmentów. Następnie umieść je w przewiewnym i zacienionym punkcie na kilka dni, aby mogły dobrze przeschnąć.

Podczas magazynowania cebulek często popełniane są błędy, takie jak utrzymywanie zbyt dużej wilgotności, co prowadzi do pleśni, oraz przechowywanie w za wysokiej temperaturze, która może spowodować zbyt wczesne kiełkowanie. By temu zapobiec, cebulki należy trzymać w suchym, przewiewnym miejscu o chłodniejszej temperaturze, najlepiej między 18 a 20°C. W tym celu świetnie sprawdzą się torby z papieru, skrzynki z otworami lub siatki, które umożliwią swobodny przepływ powietrza. Pamiętaj też o systematycznym przeglądaniu swoich zapasów i usuwaniu egzemplarzy wykazujących objawy chorobowe czy uszkodzenia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji na zdrowe cebulki.

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