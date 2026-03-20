Nie żyje żona europosła Protasa. Tusk wspiera kolegę z KO

Jacek Protas musi zmierzyć się z ogromnym dramatem, ponieważ jego życiowa partnerka odeszła po przeszło czterech dekadach trwania ich związku małżeńskiego. Zmarła kobieta zawodowo zajmowała się branżą beauty i zarządzała własnym salonem kosmetycznym zlokalizowanym na terenie Lidzbarka Warmińskiego. Jeszcze na początku bieżącego roku z okazji rocznicy ślubu opublikowała w internecie wyjątkowy wpis podsumowujący ten długi czas spędzony u boku polityka Koalicji Obywatelskiej. - 40 lat to dużo i mało, ale zawsze razem - napisała.

W tych dramatycznych dniach eurodeputowany otrzymuje potężną dawkę solidarności od przedstawicieli środowiska politycznego. Za pośrednictwem mediów społecznościowych swoje ubolewanie wyrazili między innymi tacy parlamentarzyści jak Maciej Żywno i Krzysztof Truskolaski. Głos zabrał również Łukasz Prokorym pełniący funkcję marszałka województwa podlaskiego, który opublikował na Facebooku słowa wsparcia skierowane bezpośrednio do wdowca i jego najbliższego otoczenia.

- Wiadomość o śmierci Pani Eleonory Protas przyjąłem z wielkim smutkiem. Panu Jackowi Protasowi - Posłowi do Parlamentu Europejskiego oraz Jego Bliskim składam szczere wyrazy współczucia - czytamy.

Oficjalne słowa otuchy napłynęły także ze strony władz samorządowych regionu warmińsko-mazurskiego. Przedstawiciele lokalnego zarządu wykorzystali przestrzeń wirtualną do przekazania szczerych kondolencji po niespodziewanym odejściu żony europosła.

- Panu Jackowi Protasowi Posłowi do Parlamentu Europejskiego Jego Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia, słowa otuchy i wsparcia po śmierci Małżonki Eleonory przekazują Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński wraz z Członkami Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - przekazano.

Donald Tusk składa kondolencje Jackowi Protasowi z powodu śmierci żony

Osobisty dramat polityka nie umknął uwadze najwyższych rangą urzędników państwowych. Specjalny anons pojawił się w serwisie nekrologi.wyborcza.pl, gdzie premier Donald Tusk postanowił wesprzeć swojego wieloletniego współpracownika w czasie żałoby. Szef polskiego rządu w imieniu własnym oraz całej formacji politycznej wystosował publiczną wiadomość pożegnalną i pełną empatii.

- Drogiemu Koledze, Jackowi Protasowi najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy w trudnych chwilach po śmierci Żony składają Donald Tusk Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej oraz przyjaciele z Koalicji Obywatelskiej - napisał szef rządu.

Jacek Protas może pochwalić się bardzo bogatym doświadczeniem na różnych szczeblach krajowej administracji i samorządu. Jego polityczna droga obejmowała stanowisko marszałka województwa warmińsko-mazurskiego sprawowane w latach 2006-2014, a następnie zasiadanie w sejmowych ławach podczas trzech kolejnych kadencji parlamentu. Zanim skutecznie powalczył o mandat w Parlamencie Europejskim zdobywając pierwsze miejsce na regionalnej liście w 2024 roku, pracował również jako wiceminister odpowiedzialny za fundusze w obecnym rządzie.