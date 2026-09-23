Sikorski o swoich zapasach na czas kryzysu

Szef polskiej dyplomacji, rozmawiając z dziennikarzami „Faktu”, opowiedział o swoich metodach przygotowań na wypadek konfliktu zbrojnego na terytorium Polski. Wśród zgromadzonych przez niego artykułów znajdują się między innymi zapasy ryżu oraz własnoręcznie przygotowane owocowe przetwory. Co więcej, wyznał, że wyposażył swój dom w ręczną pompę i doskonale wie, gdzie szukać schronienia, gdyby zaszła taka potrzeba. Sikorski podkreślił również wagę znajomości podstaw pierwszej pomocy. Uważa, że umiejętność założenia prostego opatrunku to wiedza niezbędna każdego dnia, a nie tylko podczas wojny.

Dziennikarze nie omieszkali zapytać ministra o niedawną wypowiedź Marii Zacharowej, która zarzuciła mu cierpienie na rzekomą „rusofobię mózgu”. Szef MSZ celnie zripostował jej słowa, zastanawiając się, czy rzeczniczka była wtedy w stanie pełnej trzeźwości. Zaznaczył, że fobia to lęk nieuzasadniony, podczas gdy obawy przed państwem atakującym sąsiadów i wielokrotnie grożącym innym krajom, w połączeniu ze skomplikowaną historią naszych państw, to zdrowy rozsądek. Polskie obawy są według niego w pełni uzasadnione, a przygotowywanie obrony to konieczność, z którą trzeba się mierzyć.

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Zacharowa radzi Sikorskiemu leczenie psychiatryczne

Słowa polskiego ministra szybko dotarły do Moskwy i równie szybko doczekały się reakcji. Maria Zacharowa zamieściła krótki, uszczypliwy wpis na swoim koncie na Telegramie. Zwróciła uwagę na informację o przygotowywanych przez Sikorskiego zapasach żywności. Następnie, całkowicie odrzucając jakikolwiek dyplomatyczny ton, pokusiła się o wyjątkowo złośliwy komentarz:

- Jedyne, czego naprawdę teraz potrzebuje, to haloperidol

Warto wspomnieć, że haloperidol, o którym z przekąsem napisała rosyjska rzeczniczka, to silny środek stosowany w psychiatrii. Zaleca się go osobom borykającym się ze schizofrenią, a jego główne zadanie to wyciszanie pacjentów, a także leczenie urojeń i niebezpiecznych halucynacji.