Nie żyje Bożena Dykiel. Znana posłanka pożegnała wybitną aktorkę

Informacja o śmierci artystki pojawiła się w przestrzeni publicznej w piątek, 13 lutego rano. Jako pierwszy smutną wiadomość przekazał ks. Andrzej Luter, duszpasterz i publicysta związany ze środowiskiem kultury. Doniesienia te potwierdziła również internetowa baza filmu polskiego.

- BOŻENA DYKIEL nie żyje. Aktorka żywioł! Grała u Andrzeja Wajdy ("Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Wielki Tydzień"), u Janusza Zaorskiego ("Awans"). Występowała w komediach Stanisława Barei, Marka Koterskiego ("Dzień świra"), Jerzego Hoffmana, Romana Załuskiego i w wielu innych filmach. W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w "Balladynie" Słowackiego; to były czasy kiedy Narodowym kierował Adam Hanuszkiewicz, reżyser tego "rewolucyjnego" spektaklu. A Goplana wjechała na scenę na Hondzie - przekazał na Facebooku.

Reakcja parlamentarzystki na smutne wieści

Śmierć 77-letniej gwiazdy wstrząsnęła środowiskiem artystycznym, ale poruszyła także osoby związane ze światem polityki. Głos zabrała posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Dominika Chorosińska. Parlamentarzystka, która przed rozpoczęciem kariery politycznej sama przez lata występowała na scenie i przed kamerą, wyraziła głęboki żal z powodu odejścia tak wybitnej postaci: - Zmarła Bożena Dykiel – wybitna polska aktorka teatralna i filmowa, znana z ról w takich produkcjach jak „Wesele”, „Ziemia obiecana”, „Alternatywy 4” czy „Dzień świra”. 🎭 Przez ponad 50 lat swojej pracy artystycznej współtworzyła historię polskiej kultury, współpracując z najwybitniejszymi reżyserami i zdobywając uznanie widzów oraz środowiska artystycznego. Miała 77 lat - napisała.

Ikona polskiego kina

Bożena Dykiel zadebiutowała na wielkim ekranie w 1971 roku. Widzowie pokochali ją za wyraziste kreacje, między innymi u Andrzeja Wajdy, gdzie w "Ziemi obiecanej" wcieliła się w postać Mady Müller. Ogromną popularność przyniosła jej rola Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej", w którą wcielała się przez ostatnie lata. Artystka zapisała się również w pamięci fanów jako Halina z kultowego serialu "Dom" oraz dzięki niezapomnianym występom w komediach, takich jak "Wyjście awaryjne".