Najnowszy sondaż partyjny. KO na czele

Koalicja Obywatelska utrzymuje koszulkę lidera z wynikiem 34,25 proc., podczas gdy PiS, mimo wewnętrznych tarć, dzierży pozycję wicelidera z poparciem 28,45 proc.

W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia; kilku czołowych polityków zostało skierowanych do komisji etyki za prowadzenie publicznych dyskusji uznanych za szkodliwe dla ugrupowania.

Wśród mniejszych partii zyskuje Nowa Lewica, traci Razem, a podmioty Trzeciej Drogi pozostają pod progiem wyborczym.

Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS

Z danych zebranych przez Instytut Badań Pollster wynika, że formacja Donalda Tuska pozostaje niekwestionowanym liderem zestawienia, gromadząc 34,25 proc. głosów (wzrost o 0,84 pkt proc.). Tuż za nią plasuje się partia Jarosława Kaczyńskiego, która zanotowała niewielki spadek o 0,37 pkt proc., co daje wynik końcowy 28,45 proc. Podium zamyka Konfederacja z rezultatem 11,06 proc. Warto zauważyć, że PiS utrzymuje olbrzymią przewagę nad ugrupowaniem Sławomira Mentzena, wynoszącą ponad 17 punktów procentowych.

Atmosfera polityczna wewnątrz Zjednoczonej Prawicy gęstnieje z powodu nasilających się konfliktów frakcyjnych. Jarosław Kaczyński podjął niedawno radykalną decyzję o skierowaniu do partyjnej komisji etyki spraw kluczowych polityków, w tym Mateusza Morawieckiego i Patryka Jakiego, a także Ireneusza Zyski i Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. Jak tłumaczył rzecznik formacji, ruch ten podyktowany był naruszeniem bezwzględnego zakazu wszczynania publicznych sporów, które negatywnie wpływają na wizerunek całego obozu.

Nowa Lewica zyskuje poparcie

Niewątpliwym wygranym ostatniego miesiąca okazała się Nowa Lewica, która odnotowała solidny wynik 7,69 proc., zyskując 1,29 pkt proc. Pozwoliło to na wyprzedzenie Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która może liczyć na 7,32 proc. głosów. Znacznie gorzej wygląda sytuacja Partii Razem, która zaliczyła najbardziej bolesny spadek poparcia, balansując na krawędzi progu wyborczego z rezultatem 5,01 proc.

PSL i Polska 2050 pod progiem

W bardzo trudnym położeniu znalazły się podmioty tworzące dawną Trzecią Drogę, lądując poniżej 5-procentowego progu. Polskie Stronnictwo Ludowe, choć wyraźnie poprawiło notowania o ponad 2 punkty, uzyskując 3,22 proc., wciąż nie ma wystarczającego poparcia, by wejść do Sejmu. Jeszcze więcej powodów do zmartwień ma Polska 2050, która odnotowała spadek do poziomu 2,61 proc. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 988 dorosłych Polaków w dniach 25-26 lutego.