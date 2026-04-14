Najnowszy sondaż. Koalicja Obywatelska na szczycie, ale Tusk ma powody do zmartwień

We wtorek opublikowano najświeższe wyniki badania preferencji wyborczych Polaków.

Sondaż został przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie telewizji Polsat News.

Zestawienie obrazuje hipotetyczny układ sił w parlamencie, gdyby obywatele ruszyli do urn w tym momencie.

Dla urzędującego premiera, Donalda Tuska, to badanie niesie zarówno powody do radości, jak i głębokiego niepokoju.

Wyniki sondażu IBRiS. Koalicja Obywatelska deklasuje Prawo i Sprawiedliwość

Najświeższe badanie zrealizowane dla stacji Polsat News wyraźnie kreśli obecne sympatie polityczne w kraju, wskazując na silną pozycję Koalicji Obywatelskiej. To właśnie ta formacja zdobyła największe zaufanie ankietowanych – aż 32,1 proc. wyborców zadeklarowało chęć oddania na nią swojego głosu. Taka informacja bez wątpienia wywoła szeroki uśmiech na twarzy szefa rządu. Zadowolenie to spotęguje widok drugiego miejsca w zestawieniu, gdzie uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, tracąc znaczący dystans do lidera. Na ugrupowanie zarządzane przez Jarosława Kaczyńskiego swój głos oddałoby 23,8 proc. obywateli biorących udział w ankiecie.

Dobry nastrój w Kancelarii Premiera zniknie jednak w mgnieniu oka, gdy analitycy spojrzą na kolejne pozycje w raporcie. Z udostępnionych danych wynika, że próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze tylko trzy formacje, z czego zaledwie jedna współtworzy dzisiejszą koalicję. Na najniższym stopniu podium stanęłaby Konfederacja, notując mocne 15 proc. poparcia. Kolejne miejsca przypadły Konfederacji Korony Polskiej z rezultatem 8,2 proc. oraz Nowej Lewicy, do której przekonało się 7,1 proc. badanych.

Sonda Na jaka partię zagłosowałbyś obecnie w wyborach parlamentarnych? KO PiS Konfederacja Nowa Lewica Razem PSL Polska 2050 Inne ugrupowanie Nie wiem

Dramat koalicjantów Donalda Tuska. Polska 2050 i PSL pod progiem

Sytuacja wygląda fatalnie dla pozostałych ugrupowań tworzących obecny rząd, które w tym scenariuszu znalazłyby się całkowicie poza ławami poselskimi. Polskie Stronnictwo Ludowe zdołało zebrać zaledwie 4,2 proc. wskazań, natomiast Polska 2050 odnotowała katastrofalny wynik na poziomie 1,2 proc. poparcia. Poza Sejmem wylądowałaby również lewicowa partia Razem, inkasując 3,1 proc. głosów. W grupie niezdecydowanych, którzy nie potrafili wskazać swojego faworyta, znalazło się 5,3 proc. ankietowanych. Gotowość do wzięcia udziału w głosowaniu zadeklarowało 62,7 proc. respondentów, podczas gdy 37,3 proc. w ogóle nie planuje odwiedzać lokali wyborczych.

Badanie preferencji politycznych zostało zrealizowane przez pracownię IBRiS dla telewizji Polsat News w dniach od 8 do 13 kwietnia 2026 roku. Zastosowano tu metodę telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Co ciekawe, w momencie publikacji tych danych, premier Donald Tusk przebywa z wizytą w stolicy Japonii, a galeria zdjęć z Tokio uchwyciła go podczas rekreacyjnego biegania po mieście.