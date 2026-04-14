19. rocznica śmierci Stanisławy Gierek. Syn opublikował zdjęcia grobu

Życie prywatne Stanisławy Gierek i rodzinna tragedia

Żona Edwarda Gierka odeszła 14 kwietnia 2007 roku, przebywając w cieszyńskim szpitalu. Stanisława Jędrusik przyszła na świat 10 lutego 1918 roku w Sosnowcu, a związek małżeński z politykiem zawarła w 1937 roku. Para spędziła ze sobą 64 lata, doczekawszy się trzech synów: Jerzego, Adama oraz Zygmunta. Ten ostatni zmarł jeszcze w wieku niemowlęcym, co stanowiło dla małżonków ogromny cios. Chłopiec spoczął na cmentarzu w belgijskim Genk, gdzie rodzina wówczas mieszkała. Gierkowie przez dekady unikali publicznych wypowiedzi na temat tej straty, dlatego opinia publiczna była przekonana, że I sekretarz miał wyłącznie dwóch potomków.

Ikona stylu PRL i rzekome wyjazdy do Paryża

W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej małżonka dygnitarza wzbudzała ogromne zainteresowanie, głównie ze względu na swój ubiór. Wyróżniała ją specyficzna, wysoko upięta fryzura z mocno natapirowanymi i obficie utrwalonymi lakierem włosami. Stanisława Gierek szybko zyskała miano modowej ikony, wzbudzając podziw i zazdrość wśród wielu Polek. W przestrzeni publicznej krążyły nawet plotki, że po swoje eleganckie kreacje podróżowała samolotami bezpośrednio do stolicy Francji. O jej wyjątkowym guście wspominała w wywiadach między innymi Teresa Owczarek, projektantka pracująca niegdyś dla zakładów odzieżowych Telimena: - Pani Stasia miała tak zwaną trudną sylwetkę. Rozmiar 46 przy wzroście poniżej 160 centymetrów. Na domiar złego sama obmyślała sobie stroje, a zazwyczaj to, czego pragnęła, w ogóle do niej nie pasowało. Jednak słuchała naszych rad. Żona Gierka lubiła też postawić na wyrazisty makijaż, lubiła podkreślać oczy niebieskimi lub perłowymi cieniami.

Adam Gierek pokazał grób rodziców na cmentarzu

Małżonka I sekretarza bez wątpienia należała do najbardziej wyrazistych postaci tamtego okresu. O dacie jej odejścia nie zapomniał syn, profesor Adam Gierek, który udostępnił na Facebooku okolicznościowy wpis wraz z archiwalnymi fotografiami rodziców. Znanym działacz zaprezentował również, jak obecnie prezentuje się miejsce spoczynku pary, która została pochowana we wspólnej mogile. Z udostępnionych ujęć jasno wynika, że pamięć o zmarłej wciąż jest bardzo żywa. Na płycie nagrobnej znalazły się liczne wiązanki kwiatów oraz znicze, w tym lampiony z akcentami wielkanocnymi i patriotycznymi – w biało-czerwonych barwach z wizerunkiem orła. Wyraźnie widać, że o słynnym małżeństwie pamięta nie tylko najbliższa rodzina, ale również mieszkańcy całego rodzinnego Sosnowca.