Dokument opracowany przez ośrodek analityczny Baltic Defense Initiative obrazuje sytuację, w której Moskwa w ciągu trzech miesięcy doprowadza państwa bałtyckie do upadku bez wprowadzania tam sił lądowych, opierając się na konfliktach nieliniowych i rozłamach wewnątrz Sojuszu.

Wirtualny model o kryptonimie „Winter Storm” datowany na grudzień 2027 roku zakłada, że strona rosyjska całkowicie destabilizuje Litwę przy użyciu broni hipersonicznej oraz bezzałogowców. Atak niszczy kluczową infrastrukturę oraz system dowodzenia, a kraje sprzymierzone takie jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja i Polska nie podejmują zbrojnej obrony z uwagi na własne kryzysy i brak porozumienia.

W tej wizji zwycięstwo Federacji Rosyjskiej opiera się na braku sojuszniczej spójności, masowej dezinformacji, amerykańskim izolacjonizmie i triumfie ugrupowań antyunijnych. Ważna jest również dysproporcja finansowa, ponieważ drogi sprzęt natowski ulega zniszczeniu przez nieporównywalnie tańsze maszyny latające wroga.

Twórcy opracowania apelują o pilne nakłady na niskokosztowe systemy przeciwlotnicze, udoskonalenie zimowego łańcucha dostaw oraz zbudowanie mocnych więzi politycznych państw NATO, co ma zapobiec ziszczeniu się tego mrocznego scenariusza.

Koniec 2027 roku to moment nieliniowego ataku Rosji na Litwę. Agresor nie wysyła czołgów ani piechoty, lecz wykorzystuje pociski hipersoniczne i roje dronów, błyskawicznie paraliżując cały aparat krajowy w zaledwie kilkadziesiąt minut. Ten hipotetyczny scenariusz obnaża absolutną słabość zachodnich gwarancji zbrojnych w obliczu wojen nowej generacji i wyraźnej przewagi technologicznej.

Z raportu opublikowanego przez Baltic Defense Initiative, o którym pierwotnie napisał serwis Defense News, wyłania się nietypowy obraz symulacji wojskowej. Przewidywana agresja na terytorium Litwy w 2027 roku wcale nie startuje od zbrojnego uderzenia, lecz od długofalowych procesów politycznych uderzających w siłę odstraszania NATO. Decydujące znaczenie mają rosnące zmęczenie społeczeństw zachodnich trwającymi wojnami, kampanie dezinformacyjne oraz potajemne sponsorowanie wybranych partii z europejskiej sceny politycznej. W efekcie pod koniec 2027 roku państwa nadbałtyckie praktycznie tracą ochronę militarną.

Sytuacja polityczna przed atakiem na państwo litewskie

Scenariusz ten zakłada, że USA od półtora roku toczą wyczerpujący konflikt z Iranem, co rodzi braki amunicji i sprzętu logistycznego. W obozie Donalda Trumpa dominuje mocny pogląd izolacjonistyczny wynikający z bierności państw sojuszniczych wobec walk na Bliskim Wschodzie. Przekaz sprowadza się do tego, że władze w Waszyngtonie mają zdecydowanie ważniejsze cele niż bronienie krajów bałtyckich, które rzekomo przez minione trzydzieści lat powinny same odpowiednio zadbać o militarne bezpieczeństwo.

Raport przewiduje, że latem 2027 roku stery na Starym Kontynencie przejmują środowiska niechętne integracji unijnej. We Francji najwyższy urząd w państwie obejmuje Marine Le Pen, której bliskie otoczenie od dłuższego czasu podejrzewa się o potajemne przyjmowanie rosyjskich pieniędzy. Administracja w Paryżu stwierdza jednoznacznie, że europejski arsenał jądrowy będzie od teraz służył wyłącznie do obrony terytorium francuskiego. Przekreśla to jakiekolwiek plany roztoczenia nuklearnego parasola nad Europą Wschodnią i całkowicie zatrzymuje kooperację ze stroną brytyjską.

Z symulacji wynika również, że hucznie zapowiadana stała obecność tysięcy niemieckich żołnierzy na Litwie ostatecznie kończy się wielkim blamażem i nie osiąga zdolności operacyjnej. Ministerstwu w Berlinie udaje się obsadzić zaledwie trzydzieści procent docelowych stanowisk bojowych, co daje Moskwie jasny sygnał o słabości Zachodu. W tym kontekście Portal Obronny przypomina niedawne doniesienia medialne, z których wynikało, że Bundeswehra faktycznie boryka się z gigantycznym niedoborem chętnych do podjęcia służby zagranicznej na Litwie nawet mimo bardzo hojnych pakietów socjalnych. Przewlekłe braki sprzętowe i personalne w armii skutecznie podważają wiarygodność obietnic rządu niemieckiego - zwraca się uwagę w analizie scenariusza.

W tak wykreowanej próżni decyzyjnej Zachodu władze Federacji Rosyjskiej przez dwadzieścia dwa miesiące całkowicie bez rozgłosu produkowały bezzałogowce. Moskiewski przemysł zbrojeniowy zbudował w ten sposób kolosalny arsenał liczący ponad dwieście tysięcy bezzałogowców. Agresor czekał jedynie na najbardziej optymalny moment, a omawiany raport uzasadnia takie militarne pozycjonowanie w następujący sposób:

"Rosja zmienia swoją podstawową strategię (...) Ten atak jest możliwy dzięki dwóm czynnikom: brakowi inwestycji w obronę powietrzną oraz dogmatycznemu podejściu litewskiej obrony jako strukturalnej zależności od Stanów Zjednoczonych. Drugim czynnikiem jest postęp technologiczny i automatyzacja działań wojennych po wojnie na Ukrainie. Rosja wykorzystuje jednak inną przewagę w wojnie informacyjnej, nad którą pracowała od dziesięcioleci".

Uderzenie rakietowe na Przesmyk Suwalski

Symulacja obronna „Winter Storm” opiera się na koncepcji potężnego, mocno niespodziewanego uderzenia kinetycznego na terytorium litewskie. Zakłada się, że przeciwnik bardzo inteligentnie i bezbłędnie wykorzystuje trudną aurę, w tym srogi mróz i padający śnieg, by błyskawicznie zrealizować swoje cele terytorialne i polityczne, zanim europejscy sojusznicy zdążą wydać polityczne dyspozycje oddziałom obronnym.

Zgodnie z koncepcją, pociski Kindżał zrównują z ziemią gmach parlamentu, departament obrony narodowej oraz siedzibę najwyższych władz państwowych. W tych gwałtownych atakach życie traci główny dowódca sił zbrojnych oraz marszałek Sejmu. Wobec nagłej śmierci kluczowych osób wyznaczonych konstytucyjnie do zarządzania państwem podczas wojny, dochodzi do skrajnego chaosu w kraju. W efekcie zaledwie w dwie minuty znikają wszystkie organy decyzyjne i koordynujące obronę Litwy.

Przez kolejne osiem tygodni moskiewska armia wywiera nieustanny nacisk, wypuszczając ponad sto siedemdziesiąt tysięcy bojowych dronów Shahed, które metodycznie niszczą sieci wodociągowe, stacje transformatorowe oraz lecznice i szpitale. Co istotne, na tym kluczowym etapie ani jedna zmotoryzowana kolumna rosyjskiego wojska nie wjechała na obszar wroga. Pod koniec trzeciego miesiąca opisywanego ataku napastnik stawia ostateczne ultimatum: Litwa godzi się na całkowitą okupację, w przeciwnym razie podobny los spotka kolejne stolice.

Raport dowodzi, że Federacja Rosyjska przejmuje obszar nadbałtycki bez bezpośredniego udziału wojsk operacyjnych, rewelacyjnie wykorzystując wieloletnią polaryzację i kłótnie europejskich ministrów. Eksperci tłumaczą, że fundamentem skuteczności tej zbrodniczej taktyki okazuje się gigantyczna asymetria finansowa na dzisiejszym polu walki. Pełne zrujnowanie całego litewskiego krwiobiegu państwowego stanowi dla Moskwy koszt o równowartości zaledwie pół procenta krajowego budżetu operacyjnego. Strącenie wartego śmieszne pieniądze bezzałogowca za pomocą technologii zachodniej kosztującej kilka milionów dolarów. W przypadku ataku przypominającego rój, magazyny obrońców bardzo szybko świecą pustkami.

Bierność Zachodu w obliczu agresji Moskwy

Mimo iż artykuł 5 NATO obligujący kraje członkowskie do natychmiastowej reakcji solidarnościowej, to Sojusz wydaje się ostatecznie wręcz pozbawiony jakichkolwiek instrumentów reagowania. Twarde umowy polityczne pozwalają państwom z zachodniej części globu udzielać wparcia według indywidualnego uznania, co na tle napięć politycznych skutkuje dystansem decydentów do ryzykowania krwią swoich żołnierzy.

Odpowiedź międzynarodowych instytucji na zmasowany atak okazuje się niezwykle zachowawcza. Środowisko polityczne Donalda Trumpa, pamiętając chłodny stosunek Europejczyków do wsparcia z Iranem, wysyła na Litwę zaledwie niezbędny sprzęt humanitarny z całkowitym pominięciem wojska. W tym kontekście Portal Obronny przywołuje sondaż przeprowadzony przez ankieterów Pollster, z których jednoznacznie wychodzi na jaw, iż 76% Polaków (90% po odrzuceniu niezdecydowanych) uważa, że Polska powinna przygotowywać się na scenariusz ograniczenia zobowiązań USA wobec NATO.

Tymczasem administracja pod wodzą Marine Le Pen regularnie wetuje w europejskich organach wszelkie pomysły wysłania francuskiego wojska, wskazując na ryzyko eskalacji nuklearnej. Niemcy ogłaszają pakiet pomocowy wart 2 mld euro, lecz jednocześnie wykluczają jakąkolwiek interwencję wojskową, doskonale świadomi, że Bundeswehra nie jest gotowa do realnej walki. Władze z siedzibą w Warszawie decydują się na wezwanie rezerw, niemniej jednak Polska koncentruje się wokół szczelnej ochrony rodzimych granic i wpuszczaniu tłumów uciekinierów od strony wschodniej.

Warto tutaj przywołać scenariusz dość zbliżonej gry wojennej omówionej obszernie na „Wall Street Journal”, w którą zostali zaangażowani doświadczeni parlamentarzyści oraz wojskowi. Wedle opracowanej osi czasu armia ze Wschodu wchodzi do położonego tuż przy granicy litewskiego miasteczka Mariampol, argumentując to pilną obroną cywilów obwodu królewieckiego. Zgodnie z tym teoretycznym scenariuszem absolutnie żaden podmiot sojuszniczy, nie licząc rządu z Warszawy, nie zakwestionował rosyjskich prowokacji granicznych.

Analiza wyników tych taktycznych ćwiczeń pokazała, że niemiecka dyplomacja jest nadzwyczaj skomplikowana, ale również ekstremalnie nieskuteczna w obronie sojuszników. Zamiast brutalnej riposty militarnej w stronę sił wroga, berlińscy stratedzy koncentrowali swoje zabiegi na chęci zachowania sztucznego spokoju we własnym społeczeństwie i trwaniu w politycznym strachu przed wybuchem III wojny światowej na zachodnim teatrze działań.

Zgodnie z ułożonym rytmem gry, początkowe kroki niemieckich decydentów poszłyby w kierunku:

Sankcjach gospodarczych wymierzonych w Rosję.

Działaniach morskich na Bałtyku, mających na celu demonstrację siły i zabezpieczenie szlaków.

Wewnętrznych przygotowaniach kryzysowych, w tym uruchomieniu procedur ochrony ludności i zabezpieczeń dla gospodarki.

Najważniejsza konkluzja z obydwu symulacji ewidentnie dowodzi, że niemieccy politycy od samego początku unikali brania odpowiedzialności za walki na froncie. Biurokraci wręcz obsesyjnie bali się naruszenia kruchej stabilności, co w szybkim tempie wciągnęłoby państwa zachodnie w konfrontacyjne starcie pancerne. Bez parasola rządu amerykańskiego państwa na zachodzie po prostu zablokowałyby jakiekolwiek formy zbrojnej obrony Litwy.

Podsumowanie symulacji uderzenia na wschodnią flankę

Analiza przeprowadzona w ramach scenariusza "Winter Storm" wskazała na kilka krytycznych słabości w systemie obronnym wschodniej flanki. Najważniejsze z nich to wyzwania logistyczne wynikające z warunków zimowych, które drastycznie ograniczają mobilność sił ciężkich i poważnie komplikują cały proces zaopatrzenia. Drogi często stają się nieprzejezdne, a niskie temperatury negatywnie wpływają zarówno na sprawność sprzętu, jak i kondycję fizyczną żołnierzy.

Przedstawiony scenariusz podkreśla także inne fundamentalne słabości, które mogłyby zostać wykorzystane przez potencjalnego agresora. Fikcyjna wojna w Iranie, będąca tłem wydarzeń, obnażyła druzgocącą asymetrię kosztów – państwa zachodnie zużywają pociski przechwytujące warte miliony dolarów do niszczenia dronów kosztujących kilkadziesiąt tysięcy. Ta analiza pokazuje także, że bez masowych inwestycji w tanią obronę przeciwlotniczą, zdolności do obrony przed atakami saturacyjnymi (jednoczesnym uderzeniem ogromnej liczby pocisków i dronów) są iluzoryczne.

Współczesne konflikty udowadniają, że atak kinetyczny jest najskuteczniejszy, gdy poprzedza go uderzenie w cyberprzestrzeni. Rosja, podobnie jak Iran w scenariuszu wojny, aktywuje złośliwe oprogramowanie w systemach zarządzania infrastrukturą krytyczną (SCADA) na sekundy przed uderzeniem rakietowym. To paraliżuje reakcję służb, wyłącza systemy wczesnego ostrzegania i pogłębia chaos. Litwa, jako państwo wysoce scyfryzowane, staje się ofiarą własnej nowoczesności.

Analiza tego scenariusza prowadzi do jednego wniosku: dotychczasowe paradygmaty bezpieczeństwa i odstraszania mogą okazać się niewystarczające w obliczu nowej generacji wojen. Poleganie na drogich, zaawansowanych systemach obrony powietrznej jest nieskuteczne wobec tanich, masowo produkowanych dronów. Poza tym jedność polityczna w ramach NATO, podważana przez lata dezinformacji i wewnętrznych sporów, jest równie ważna, co siła militarna. Bez głębokiej refleksji i fundamentalnych zmian w podejściu do obronności, scenariusz z grudnia 2027 roku może przestać być jedynie fikcją.