Mocny ruch Żurka. Siedmiu prokuratorów wchodzi do sprawy Zondacrypto

Nowy etap śledztwa wokół Zondacrypto

Śledztwo dotyczące Zondacrypto wchodzi w kolejny etap. W poniedziałek, 28 września, poinformowano o powołaniu zespołu prokuratorów, który będzie dalej prowadził postępowanie. Decyzję w tej sprawie podjął Prokurator Generalny Waldemar Żurek. Zespół będzie działał w Prokuraturze Krajowej i ma liczyć siedmiu prokuratorów.

Pokieruje nim prok. Marek Wełna, naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Kilka dni wcześniej Żurek zapowiadał, że chciałby, aby nowy zespół rozpoczął pracę 1 października. Już wtedy wskazywał Marka Wełnę jako osobę, która miałaby nim pokierować.

Specjalny zespół zajmie się Zondacrypto

Informację o powołaniu zespołu przekazała prokuratura.

– Prokurator Generalny Waldemar Żurek powołał dziś w Prokuraturze Krajowej zespół prokuratorów do dalszego prowadzenia śledztwa dotyczącego giełdy ZondaCrypto – informuje prokuratura.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek powołał dziś w Prokuraturze Krajowej zespół prokuratorów do dalszego prowadzenia śledztwa dotyczącego giełdy ZondaCrypto. ⬇️https://t.co/rTcW7nWESJ— Prokuratura (@PK_GOV_PL) September 28, 2026

Śledztwo dotyczy okoliczności związanych z powstaniem i działalnością giełdy BitBay, późniejszego Zondacrypto. Badane są także wątki, które mogą mieć znaczenie dla wyjaśnienia zaginięcia Sylwestra Suszka. Suszek, jeden z założycieli BitBay, zaginął w marcu 2022 roku. Pod koniec lipca 2026 roku postępowanie prowadzone wcześniej przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach zostało połączone ze śledztwem prowadzonym przez śląski pion Prokuratury Krajowej. Prokuratura wskazywała, że między obiema sprawami istnieje związek podmiotowy i przedmiotowy.

Kolejne zatrzymania w sprawie Zondacrypto

W ostatnich tygodniach w śledztwie doszło do kolejnych zatrzymań. 22 września zatrzymany został Artur K. Śledztwo obejmuje m.in. wątek bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz podejrzenia dotyczące środków klientów giełdy.

Na początku września zatrzymano także kolejne osoby. Podczas przeszukań zabezpieczono pieniądze, biżuterię, zegarki i samochody. Funkcjonariusze weszli również do pomieszczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zabezpieczano tam dokumentację, która może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Poniżej galeria zdjęć: Waldemar Żurek na przestrzeni lat. Tak zmieniał się minister sprawiedliwości

28

Express Biedrzyckiej | Sobkowiak-Czarnecka UJAWNIA: Decyzja ws. baz USA w grudniu!? Amerykanie wybrali Polskę zachodnią