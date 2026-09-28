Donald Trump chwali Polonię i Karola Nawrockiego. Szok, co powiedział

Inauguracja cyfrowej wystawy z udziałem Donalda Trumpa

Nagranie z wystąpieniem amerykańskiego prezydenta zostało zaprezentowane podczas otwarcia cyfrowej wystawy „250 Years of America: The Polish Contribution”, zorganizowanej z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Celem tej ekspozycji jest przypomnienie i uhonorowanie roli, jaką Polacy odegrali w budowaniu amerykańskiego społeczeństwa i zapewnianiu bezpieczeństwa temu państwu.

Donald Trump dziękuje amerykańskiej Polonii za wsparcie w wyborach

W trakcie swojego wystąpienia Donald Trump wyraził wdzięczność Amerykanom polskiego pochodzenia za ich aktywne zaangażowanie i pomoc podczas kampanii prezydenckiej w 2024 roku. Przywódca podkreślił, że poparcie Polonii było niezwykle istotne dla jego ostatecznego sukcesu wyborczego.

Chcę podziękować polsko-amerykańskiej społeczności za jej niesamowite wsparcie w 2024 roku. Wygraliśmy na całego

Wielkie obniżki podatków i powstrzymanie "komunistycznego kraju"

Amerykański przywódca podkreślił ogromne znaczenie środowiska polonijnego w kontekście swojego triumfu wyborczego. Zwrócił także uwagę na osiągnięcia swojej administracji, wymieniając między innymi historyczne cięcia podatkowe oraz potężne nakłady finansowe na wojsko i zabezpieczenie granic państwowych. Odnosząc się do obecnej sytuacji politycznej, złożył jasną deklarację dotyczącą przyszłych działań.

Mieliśmy wspaniałe wybory, a Polacy bardzo mi w nich pomogli. My też daliśmy wam rekordowe rezultaty: największe obniżki podatków oraz największe inwestycje w bezpieczeństwo granic i wojsko w historii Ameryki. A teraz z waszym wsparciem powstrzymamy szaleńców, którzy próbują zamienić Amerykę w komunistyczny kraj.

Słowa Donalda Trumpa o Karolu Nawrockim

Amerykański prezydent zwrócił się również bezpośrednio do Karola Nawrockiego. W nagranym materiale Donald Trump nazwał polskiego prezydenta silną osobowością oraz „wielkim wojownikiem”, podkreślając wagę swojego wcześniejszego poparcia dla jego kandydatury.

Szczególnie chcę podziękować waszemu niewiarygodnemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Wiecie, Karol to wielki wojownik, silna osoba. Poparłem go, a on wygrał. Mówiła o tym cała Europa. To było największe zwycięstwo wyborcze

Wyjątkowy prezent od Karola Nawrockiego dla Donalda Trumpa

Prezydent USA przypomniał również o wyjątkowym podarunku, jaki otrzymał od Karola Nawrockiego w trakcie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Podróż polskiej głowy państwa była związana z obchodami 250. rocznicy powstania USA oraz urodzinami samego Donalda Trumpa.

Chcę podziękować Karolowi za piękną tablicę od polskiego narodu upamiętniającą 250. rocznicę powstania Ameryki, którą z radością umieścimy na pięknym Łuku Triumfalnym Stanów Zjednoczonych.