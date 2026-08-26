Ministerstwo obwinia Nawrockiego o stratę ponad 8 mld zł. Pałac ostro reaguje

Resort finansów oskarża Karola Nawrockiego o to, że jego odmowa podpisania ustaw kosztowała państwową kasę ponad 8 mld zł.

Wśród odrzuconych projektów znalazł się między innymi podatek od firm paliwowych. Zdaniem rządu, te regulacje miały znacząco zasilić budżet , a ich odrzucenie wywołało dotkliwą lukę.

, a ich odrzucenie wywołało dotkliwą lukę. Współpracownicy prezydenta odpierają ataki, uznając je za "nieudolną manipulację". Debata o kondycji finansów publicznych wchodzi w nową, burzliwą fazę.

Kolejna odsłona politycznego konfliktu na linii rząd – Pałac Prezydencki ujrzała światło dzienne. Kością niezgody są tym razem konkretne kwoty i skutki odrzucenia przez Karola Nawrockiego kilku istotnych aktów prawnych.

Ministerstwo Finansów opublikowało analizę, z której wynika, że państwowy budżet straci 8,04 mld zł w wyniku prezydenckiego weta, zastosowanego wobec sześciu ustaw.

Koszt wet Karola Nawrockiego według Ministerstwa Finansów

Na czele zestawienia strat przygotowanego przez resort znalazł się podatek od nadzwyczajnych zysków, który od 2026 roku miały płacić firmy z branży paliwowej. Administracja rządowa wyliczyła, że zablokowanie tego projektu uszczupliło budżet aż o 3,8 mld zł.

Zatrzymanie podwyżki podatku akcyzowego na wyroby alkoholowe to z kolei strata szacowana na 1,8 mld zł. Przedstawiciele ministerstwa zwrócili też uwagę na brak systemu SENT w obrocie betonem (co miało dać 1,2 mld zł) oraz nieudaną próbę podniesienia opłaty cukrowej z 50 do 70 groszy, co pozbawiło państwową kasę 900 mln zł.

Dodatkowe kwoty w tym bilansie to 200 mln zł z tytułu zmian w podatku CIT oraz 140 mln zł, które miała przynieść wyższa danina od wygranych. Podsumowując te pozycje, przedstawiciele ministerstwa wskazują na ubytek w łącznej wysokości 8,04 mld zł.

Rzecznik prezydenta odpowiada: To rząd przygotował buble prawne

Do zarzutów Ministerstwa Finansów bardzo szybko odniósł się Rafał Leśkiewicz, który reprezentuje głowę państwa.

– Rządzący przygotowali buble prawne, niezgodne z Konstytucją. A Prezydent RP jako strażnik Konstytucji ma obowiązek dbać o przestrzeganie prawa. Stąd weta jako hamulec dla złego prawa lub wnioski do Trybunału Konstytucyjnego – powiedział w rozmowie z „Faktem”. – Można odnieść wrażenie, że niektóre z ustaw pisano z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Za fatalny stan finansów publicznych odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Próba obarczenia Pana Prezydenta odpowiedzialnością za kondycję finansów państwa jest nieudolną manipulacją mającą na celu odwrócenie uwagi od afer wywoływanych przez koalicję rządzącą, o których codziennie informują media – dodał rzecznik prezydenta. – Wówczas nie będzie problemu z ich podpisaniem – podsumował Rafał Leśkiewicz.

Spór o budżet a rating Polski na arenie międzynarodowej

Temat zablokowanych projektów ustaw pojawił się w kontekście zewnętrznych analiz gospodarczych naszego kraju. Agencja Fitch co prawda podtrzymała dotychczasowy rating na poziomie A-/F1, jednak ocena perspektyw krajowej ekonomii pozostała w trendzie negatywnym.

Obecny konflikt między obozem władzy a prezydentem sprowadza się nie tylko do poszukiwania winnych ewentualnej dziury w budżecie. Przedmiotem dyskusji pozostaje również to, czy w ogóle należało wprowadzać w życie odrzucone przepisy w formie przygotowanej przez ministerstwo.

63

MEC. LEWANDOWSKI O ZONDACRYPTO, GIERTYCHU, ŻURKU, ROMANOWSKIM I… ZEGARKACH | PORANNY RING