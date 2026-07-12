Paulina Hennig-Kloska ogłasza powstanie nowej partii

Na politycznej mapie Polski zadebiutowała właśnie nowa formacja. W niedzielę oficjalnie poinformowano o powołaniu partii Unia Centrum. Na jej czele stanęła obecna minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. W uroczystości wzięli udział także poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Kobosko oraz parlamentarzyści reprezentujący klub Centrum.

Przedstawiciele nowej inicjatywy zapewniają, że zamierzają działać wewnątrz aktualnej większości parlamentarnej. Jak deklarują twórcy, Unia Centrum pozostanie istotnym filarem politycznego zaplecza gabinetu Donalda Tuska.

Hennig-Kloska deklaruje współpracę z rządem Tuska

W trakcie briefingu prasowego minister środowiska stanowczo zaprzeczyła, jakoby inicjatywa miała zaszkodzić obecnej władzy. Polityk wyraźnie zaznaczyła, że nadrzędnym celem nowej struktury nie jest destabilizacja obecnej koalicji rządzącej.

Unia Centrum będzie mocnym fundamentem „koalicji 15 października” – zadeklarowała minister.

Jak podkreśliła liderka, jej formacja zamierza gromadzić ludzi zorientowanych na dialog i poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań dla kraju. W ocenie szefostwa partii to właśnie środowiska centrowe powinny odgrywać kluczową rolę w kreowaniu najważniejszych decyzji państwowych.

Program i cele polityczne Unii Centrum

Założyciele Unii Centrum zapowiadają stworzenie formacji opartej na idei troski o państwo, innowacyjnej gospodarce i znaczącej pozycji Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Wśród fundamentalnych punktów programu wymienia się między innymi stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw, kreowanie atrakcyjnych rynków pracy oraz przemyślaną transformację energetyczną. Ponadto partia stawia na wzmocnienie samorządności, dbałość o bezpieczeństwo narodowe i budowanie mocnego głosu Polski za granicą.

Ugrupowanie zdecydowało się na wykorzystanie niebiesko-zielonej kolorystyki. Szefowa resortu klimatu tłumaczyła, że błękit symbolizuje swobodę i rozwój gospodarczy, podczas gdy zieleń nawiązuje do troski o ekologię, bezpieczeństwa w sektorze energetycznym i myślenia o kolejnych generacjach.

Skutki rozłamu w Polsce 2050 i plany na wrzesień

Geneza Unii Centrum sięga wydarzeń z pierwszych miesięcy bieżącego roku. Klub parlamentarny Centrum wyłonił się po wewnętrznym konflikcie i rozłamie w szeregach Polski 2050. Kryzys ten był pokłosiem wyborów na przewodniczącego partii, w których szefowa resortu klimatu musiała uznać wyższość Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

W następstwie tych wydarzeń minister Hennig-Kloska w towarzystwie grupy kilkunastu posłów zdecydowała się na odejście z dotychczasowego ugrupowania i sformowanie odrębnego klubu w parlamencie. Kolejnym etapem było założenie Stowarzyszenia Centrum, które ostatecznie przekształciło się w pełnoprawną partię polityczną.

Zgodnie z zapowiedziami, pierwsza Konwencja Programowa Unii Centrum ma się odbyć na początku jesieni. To właśnie we wrześniu nowa formacja zamierza szczegółowo zaprezentować swoje cele i założenia programowe.

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