Trzęsienie ziemi w sondażach. Lider słabnie, prawica zaciera ręce

Opublikowane badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej rzuca nowe światło na dynamikę sympatii wyborczych Polaków. Wyniki wskazują na odwrót części elektoratu od największej partii rządzącej, przy jednoczesnym wzroście notowań formacji, która wyrasta na trzecią siłę w parlamencie. Eksperci zastanawiają się, czy obserwowane trendy są dowodem na postępujące znużenie obecną władzą i jak wpłynie to na układ sił w najbliższej przyszłości.

Gwałtowne zmiany nastrojów społecznych

Analiza przeprowadzona w połowie lutego 2026 roku przez OGB nie pozostawia złudzeń – scena polityczna przechodzi turbulencje. Wyraźnie widać zmęczenie wyborców dotychczasowym stylem rządzenia, co przekłada się na przepływ głosów w stronę ugrupowań prawicowych. Gdyby wybory odbyły się w dniu badania, obecna koalicja rządząca pożegnałaby się z większością sejmową. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie poparcia dla poszczególnych komitetów:

Koalicja Obywatelska (KO) – 34,5 proc. (znaczący spadek o 4,5 pkt proc.);

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 27,8 proc. (nieznaczna strata 0,7 pkt proc.);

Konfederacja – 14,4 proc. (wzrost o 2,1 pkt proc.);

Korona Polska Grzegorza Brauna (ujęta osobno) – 9,0 proc. (minus 0,2 pkt proc.);

Lewica – 5,9 proc. (zysk 0,5 pkt proc.);

Partia Razem – 3,1 proc. (plus 0,1 pkt proc.);

Polska 2050 Szymona Hołowni – 2,8 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.);

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – 2,6 proc. (strata 0,1 pkt proc.).

Alarm dla Donalda Tuska. Przyczyny spadków

Utrata 4,5 punktu procentowego to najpoważniejsze ostrzeżenie dla Koalicji Obywatelskiej od dłuższego czasu. Choć formacja premiera wciąż zajmuje najwyższy stopień podium, jej przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością stopniała do zaledwie 6,7 punktu procentowego. Zdaniem analityków, przyczyną tego stanu rzeczy może być naturalne zużycie materiału politycznego. Po początkowym okresie entuzjazmu, wyborcy zaczynają surowiej rozliczać rządzących z realizacji obietnic oraz bieżącego zarządzania państwem.

Nie bez znaczenia pozostają również kontrowersyjne decyzje gospodarcze i społeczne, podejmowane w ostatnich miesiącach. W kontraście do słabnącego lidera, PiS wykazuje się dużą odpornością, utrzymując stabilny, żelazny elektorat mimo pozostawania w opozycji. Jeśli obecny trend spadkowy KO się utrzyma, w perspektywie kilku miesięcy może dojść do zrównania się poparcia dla obu głównych graczy polskiej sceny politycznej.

