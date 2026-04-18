Mateusz Morawiecki zapowiada powrót kluczowego programu. Ważna obietnica przed wyborami

Mateusz Morawiecki ogłasza program Polska Jednej Prędkości. Co z Polskim Ładem?

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował wznowienie założeń Polskiego Ładu pod szyldem „Polski Jednej Prędkości”.

Kluczowym celem opozycji ma być realizacja lokalnych inwestycji, obejmujących przebudowę dróg oraz budowę placówek edukacyjnych, co zniweluje różnice między regionami.

Toruńskie spotkanie przebiegało w atmosferze partyjnych tarć wokół funkcjonowania formacji Rozwój Plus.

Były szef rządu zapewnia o braku ryzyka podziałów w Prawie i Sprawiedliwości, licząc na owocne rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim.

Wiceprezes PiS odwiedził województwo kujawsko-pomorskie, gdzie zaprezentował koncepcję powrotu do sztandarowych reform z czasów swoich rządów. Zmodyfikowana wersja dawnego Polskiego Ładu ma teraz funkcjonować jako Polska Jednej Prędkości. Głównym założeniem odświeżonego projektu jest dbałość o harmonijny i sprawiedliwy wzrost gospodarczy w mniejszych ośrodkach państwa.

„W DNA Prawa i Sprawiedliwości jest rozwój równomierny, sprawiedliwy. (...) Możecie być pewni, że jeżeli jako PiS wrócimy do sterów rządzenia i wygramy wybory, przywrócimy program Polska Jednej Prędkości, wcześniej nazywany Polskim Ładem”

Takie zapewnienie złożył Mateusz Morawiecki. Polityk zaznaczył również, że jego ugrupowanie pragnie być utożsamiane ze wspieraniem małych ojczyzn, a priorytetem staną się modernizacje infrastruktury drogowej czy placówek opiekuńczych dla dzieci.

Donald Tusk w ogniu krytyki. PiS obiecuje inwestycje w regionach

Wystąpienie w Toruniu stało się również okazją do bezpośredniego uderzenia w obecną koalicję rządzącą. Mateusz Morawiecki ostro ocenił kierunek działań gabinetu Donalda Tuska, zarzucając mu koncentrowanie uwagi państwa wyłącznie na największych ośrodkach miejskich w Polsce.

„Obecnie rząd mojego następcy na fotelu premiera, czyli Donalda Tuska, realizuje program skierowany do pięciu głównych metropolii. My będziemy dbali o Polskę jednej prędkości”

Jak zadeklarował przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, partia opozycyjna zamierza położyć szczególny nacisk na wsparcie prowincji, aby skutecznie zmniejszać dysproporcje rozwojowe na mapie kraju.

Mateusz Morawiecki tłumaczy się ze stowarzyszenia Rozwój Plus

Wydarzenie z udziałem byłego szefa rządu odbywało się w cieniu narastających niepokojów wewnątrzpartyjnych, wywołanych powołaniem do życia inicjatywy Rozwój Plus. Choć z oficjalnej mównicy ten wątek nie padł, dziennikarze podnieśli go w kuluarowych rozmowach zaraz po zakończeniu spotkania.

„Stowarzyszenie Rozwój Plus nie tylko nie jest żadną konkurencją dla PiS, ale jest stowarzyszeniem eksperckim, programowym i samorządowym”

W ten sposób Morawiecki odpierał zarzuty. Dodał przy tym stanowczo, że funkcjonowanie nowej struktury w pełni pokrywa się z obowiązującym statutem Prawa i Sprawiedliwości, wykluczając jednocześnie jakikolwiek scenariusz rozbicia wewnątrz struktur partyjnych.

Jarosław Kaczyński grozi palcem. Co dalej z listami PiS?

Sprawa nowej formacji odbiła się szerokim echem na najwyższych szczeblach partii. Prezes ugrupowania wysłał jednoznaczne ostrzeżenie, sugerując, że działacze angażujący się w ów projekt mogą pożegnać się z miejscami na listach wyborczych. Morawiecki uspokajał jednak nastroje, gwarantując polityczną lojalność.

„Zupełnie się o to nie boję, że ktoś nie będzie miał miejsca na listach PiS. (...) Uważam, że działalność naszego stowarzyszenia jest w 110 procentach zgodna ze statutem PiS”

Polityk podsumował, że partia pozostanie spójna, a zbliżające się spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim ma w jego opinii przynieść dla ugrupowania:

„same dobre rzeczy”.