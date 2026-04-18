Mateusz Morawiecki zapowiada powrót kluczowego programu. Ważna obietnica przed wyborami

Spis treści
Mateusz Morawiecki ogłasza program Polska Jednej Prędkości. Co z Polskim Ładem?
- Polityk Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował wznowienie założeń Polskiego Ładu pod szyldem „Polski Jednej Prędkości”.
- Kluczowym celem opozycji ma być realizacja lokalnych inwestycji, obejmujących przebudowę dróg oraz budowę placówek edukacyjnych, co zniweluje różnice między regionami.
- Toruńskie spotkanie przebiegało w atmosferze partyjnych tarć wokół funkcjonowania formacji Rozwój Plus.
- Były szef rządu zapewnia o braku ryzyka podziałów w Prawie i Sprawiedliwości, licząc na owocne rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim.
Wiceprezes PiS odwiedził województwo kujawsko-pomorskie, gdzie zaprezentował koncepcję powrotu do sztandarowych reform z czasów swoich rządów. Zmodyfikowana wersja dawnego Polskiego Ładu ma teraz funkcjonować jako Polska Jednej Prędkości. Głównym założeniem odświeżonego projektu jest dbałość o harmonijny i sprawiedliwy wzrost gospodarczy w mniejszych ośrodkach państwa.
„W DNA Prawa i Sprawiedliwości jest rozwój równomierny, sprawiedliwy. (...) Możecie być pewni, że jeżeli jako PiS wrócimy do sterów rządzenia i wygramy wybory, przywrócimy program Polska Jednej Prędkości, wcześniej nazywany Polskim Ładem”
Takie zapewnienie złożył Mateusz Morawiecki. Polityk zaznaczył również, że jego ugrupowanie pragnie być utożsamiane ze wspieraniem małych ojczyzn, a priorytetem staną się modernizacje infrastruktury drogowej czy placówek opiekuńczych dla dzieci.
Donald Tusk w ogniu krytyki. PiS obiecuje inwestycje w regionach
Wystąpienie w Toruniu stało się również okazją do bezpośredniego uderzenia w obecną koalicję rządzącą. Mateusz Morawiecki ostro ocenił kierunek działań gabinetu Donalda Tuska, zarzucając mu koncentrowanie uwagi państwa wyłącznie na największych ośrodkach miejskich w Polsce.
„Obecnie rząd mojego następcy na fotelu premiera, czyli Donalda Tuska, realizuje program skierowany do pięciu głównych metropolii. My będziemy dbali o Polskę jednej prędkości”
Jak zadeklarował przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, partia opozycyjna zamierza położyć szczególny nacisk na wsparcie prowincji, aby skutecznie zmniejszać dysproporcje rozwojowe na mapie kraju.
Mateusz Morawiecki tłumaczy się ze stowarzyszenia Rozwój Plus
Wydarzenie z udziałem byłego szefa rządu odbywało się w cieniu narastających niepokojów wewnątrzpartyjnych, wywołanych powołaniem do życia inicjatywy Rozwój Plus. Choć z oficjalnej mównicy ten wątek nie padł, dziennikarze podnieśli go w kuluarowych rozmowach zaraz po zakończeniu spotkania.
„Stowarzyszenie Rozwój Plus nie tylko nie jest żadną konkurencją dla PiS, ale jest stowarzyszeniem eksperckim, programowym i samorządowym”
W ten sposób Morawiecki odpierał zarzuty. Dodał przy tym stanowczo, że funkcjonowanie nowej struktury w pełni pokrywa się z obowiązującym statutem Prawa i Sprawiedliwości, wykluczając jednocześnie jakikolwiek scenariusz rozbicia wewnątrz struktur partyjnych.
Jarosław Kaczyński grozi palcem. Co dalej z listami PiS?
Sprawa nowej formacji odbiła się szerokim echem na najwyższych szczeblach partii. Prezes ugrupowania wysłał jednoznaczne ostrzeżenie, sugerując, że działacze angażujący się w ów projekt mogą pożegnać się z miejscami na listach wyborczych. Morawiecki uspokajał jednak nastroje, gwarantując polityczną lojalność.
„Zupełnie się o to nie boję, że ktoś nie będzie miał miejsca na listach PiS. (...) Uważam, że działalność naszego stowarzyszenia jest w 110 procentach zgodna ze statutem PiS”
Polityk podsumował, że partia pozostanie spójna, a zbliżające się spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim ma w jego opinii przynieść dla ugrupowania:
„same dobre rzeczy”.