Mateusz Morawiecki wspomina zmarłą mamę. Skromny grób we Wrocławiu zdobią kwiaty

3 sierpnia minął dokładnie rok od śmierci Jadwigi Morawieckiej, matki byłego szefa rządu. Mateusz Morawiecki miał z nią niezwykle silną więź. Kiedy odeszła, polityk zamieścił w internecie poruszające pożegnanie, nazywając ją swoją nauczycielką życia, dobroci i odpowiedzialności. Stwierdził wówczas, że to jej zawdzięcza wszystko, co ma w sobie najlepsze.

Z okazji pierwszej rocznicy śmierci, w sieci ponownie pojawił się wpis byłego premiera. Tym razem zaczął od przywołania słów Tadeusza Różewicza o oczach matki, które patrzą na dziecko przez całe życie, a nawet z „tamtego świata”.

Jak wyznał polityk, czuje obecność mamy na każdym kroku, podobnie jak czuł ją w dzieciństwie, gdy spędzał czas na podwórku, podczas wycieczek rowerowych czy pomagając ojcu. Podkreślił, że zawsze dawała mu poczucie bezpieczeństwa i był pewien, że u niej znajdzie schronienie. Zaznaczył, że mama nieustannie go wspierała i żyła jego sprawami. – Nawet teraz, w jakiś tajemniczy sposób, towarzyszy mi spojrzenie Jej łagodnych i mądrych oczu. Czasem mam nawet wrażenie, że za chwilę usłyszę to najprostsze, a zarazem najczulsze pytanie: „jak się czujesz?” – napisał były premier.

Ostatnie pożegnanie Jadwigi Morawieckiej miało miejsce 9 sierpnia 2025 roku. Uroczystości pogrzebowe zorganizowano we Wrocławiu – mieście, z którym zmarła była silnie związana zawodowo i prywatnie. Wśród żałobników znaleźli się między innymi ówczesny prezydent Andrzej Duda, szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, były minister kultury Piotr Gliński, a także czołowi politycy PiS tacy jak Ryszard Terlecki i Antoni Macierewicz. Ciało Jadwigi Morawieckiej spoczęło na tamtejszym Cmentarzu Osobowickim.

Tak dziś wygląda grób Jadwigi Morawieckiej

Miejsce spoczynku matki byłego premiera wyróżnia się skromnością. Mogiła ma drewnianą ramę, na grobie posadzono różnokolorowe kwiaty. Na grobie można dostrzec znicze w barwach narodowych, które stanowią symboliczne nawiązanie do opozycyjnej przeszłości pani Jadwigi.

Kim była matka Mateusza Morawieckiego?

Jadwiga Morawiecka, urodzona w 1930 roku w Stanisławowie, aktywnie wspierała działania opozycyjne swojego męża. Z tego powodu była inwigilowana i przesłuchiwana przez Służbę Bezpieczeństwa, a w jej domu dochodziło do rewizji. Z zawodu była chemiczką, ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1959 roku wzięła ślub z Kornelem Morawieckim, późniejszym przywódcą Solidarności Walczącej. Małżeństwo miało pięcioro dzieci: Annę, Marię, Martę, zmarłą w niemowlęctwie Magdalenę oraz syna Mateusza.

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