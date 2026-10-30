Mateusz Morawiecki uderza w dawnych kolegów i zdradza kulisy odejścia z PiS

Podczas piątkowego (30 października) wywiadu w Radiu ZET Mateusz Morawiecki skomentował obecny układ sił na prawicy po oddzieleniu się jego frakcji od Prawa i Sprawiedliwości. Były szef rządu ujawnił, że od momentu politycznego rozstania ani razu nie rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Wyraził również wyraźny niepokój związany z kursem, jaki obrało jego dotychczasowe ugrupowanie.

„Nie, nie zdarzyło się ani razu i widzę, że tam w PiSie zachodzą takie właśnie zjawiska coraz to dalej posuniętej sufpolizacji, czyli przejęcia tej partii przez Solidarną Polskę. Dla mnie to zaskoczył, to zaskoczył pan Jarosław Kaczyński, mówiący o tym, jak wyjść z Unii Europejskiej” – mówił Morawiecki w Radiu ZET.

Mateusz Morawiecki o obecności Polski w Unii Europejskiej i listach wyborczych

Były premier stanowczo podkreślił konieczność pozostania Polski we wspólnocie europejskiej i zadeklarował, że na listach wyborczych jego formacji zabraknie miejsca dla zwolenników Polexitu.

„Polska Prawica musi mieć reprezentację, mocną reprezentację ludzi, którzy wiedzą, że nasz interes jest właśnie w Unii Europejskiej, tylko trzeba twardo tam potrafić negocjować, trzeba w Unii Europejskiej budować koalicję, a nie obrażać się na ludzi, na państwa, odwracać się tyłem, ściągać buta Chruszczowa i walić w pulpit i na tym polega skuteczna dyplomacja, skuteczna polityka” – przekonywał.

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Wyjątkowo ostre komentarze pojawiły się w momencie, gdy dziennikarz przywołał słowa Daniela Obajtka namawiającego Morawieckiego do powrotu w szeregi PiS. Były szef rządu kategorycznie wykluczył scenariusz ponownego dołączenia do dawnej partii.

„Szkoda, szkoda w ogóle zawracać sobie tym głową. Tak jak powiedziałem, idziemy samodzielnie i teraz właśnie bardzo wyraźnie widać, właśnie teraz, panie redaktorze, dlaczego zostaliśmy wypchnięci?” – stwierdził.

Zaraz potem wyjaśnił, kto w jego ocenie odpowiada za ten polityczny rozłam i jakie przyświecały mu intencje. „Solidarnej Polsce chodziło o to, żeby oni rozmawiali o Polexicie. Po prostu chodziło o to, żeby doprowadzić do jeszcze większego rozpalenia, do czerwoności tego żelaza nienawiści pomiędzy partiami, a ja chcę się zajmować miejscami pracy, szpitalami, tym co jest dla ludzi najważniejsze, gospodarką, deficytem budżetowym” – mówił Morawiecki.

Stanowi to jeden z najcięższych zarzutów skierowanych w stronę byłego koalicjanta. Zdaniem byłego szefa rządu politycy Solidarnej Polski celowo podsycają spór dotyczący obecności Polski w Unii Europejskiej, natomiast on sam zamierza skupić się na sprawach społecznych oraz kondycji gospodarki.

Mateusz Morawiecki odpowiada Karolowi Karskiemu w sprawie subwencji i Polexitu

W trakcie programu poruszono także temat Karola Karskiego. Dziennikarz zacytował jego słowa z anteny TVN24, gdzie polityk ten insynuował, że celem Morawieckiego jest wyłącznie zdobycie subwencji budżetowej dla własnej partii, a nie realna walka o mandaty poselskie.

Były szef rządu zareagował na te sugestie z wyraźną ironią i pokusił się o nieoczekiwane wyrazy wdzięczności. „Karol jest znanym żartownisiem. Niedawno powiedział, że PiS będzie miał 35% i odbije do góry jak spławik po wypchnięciu, po wyrzuceniu Rozwoju Plus” – przypomniał.

„Ja muszę tylko podziękować Karolowi, że taką politykę prowadził cały czas z Solidarną Polską i udało im się nas wypchnąć, ponieważ dzisiaj oddychamy pełną piersią. Dzisiaj jesteśmy rzeczywiście formacją, która samodzielnie buduje swoją politykę. I mogę powiedzieć, coraz więcej nas różni z Karolem Karskim i z jego kolegami z Solidarnej Polski” – stwierdził Morawiecki w Radiu ZET.

Polityk zaznaczył również, że jego ugrupowanie stanowi przeciwwagę dla środowisk rozważających wyprowadzenie kraju ze struktur unijnych. „Między innymi właśnie jesteśmy zaporą przed Polexitem, a oni bawią się tutaj, widzę, igrają z ogniem i prowadzą tego typu dywagacje, które są bardzo groźne dla polskiej racji stanu” – ostrzegł.

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Były premier dopuścił wprawdzie scenariusz zawiązania w przyszłości koalicji rządowej z Prawem i Sprawiedliwością, jednak zastrzegł, że w takim układzie jego formacja blokowałaby wszelkie inicjatywy zmierzające do opuszczenia Unii Europejskiej.

„Mogę właśnie być najlepszą zaporą dla Polexitu, ponieważ właśnie tutaj u pana taką deklarację bardzo mocną przedstawiam” – zapewnił. Dopytywany o to, czy faktycznie powstrzymałby kroki mające na celu wyprowadzenie Polski ze wspólnoty, odparł krótko: „Oczywiście, że tak”. W tym samym czasie stanowczo wykluczył opcję wspólnego startu wyborczego z list Prawa i Sprawiedliwości.

„Nie, nie dopuszczam takiego scenariusza. Jesteśmy odrębną formacją polityczną już dzisiaj i właśnie teraz, panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że ja muszę się tłumaczyć właśnie teraz z wypowiedzi dotyczących Polexitu” – mówił.

Polityk argumentował również, że już samo wywoływanie dyskusji na temat Polexitu niesie ze sobą groźne skutki na scenie politycznej.

– Powinniśmy przypatrzeć się jak zmienia się sytuacja w państwie, które wychodzi z Unii Europejskiej, a jest dużo silniejsze od nas i dlatego uważam, że nawet rozmowa o Polexicie jest w tym momencie dawaniem paliwa Braunowi, dawaniem paliwa sfanatyzowanej części prawicy, a to jest z kolei woda na młyn dla Donalda Tuska – ocenił.

Podsumowując wywiad i odpowiadając na bezpośrednie pytanie prowadzącego o to, czy funkcjonowanie poza strukturami PiS jest lepsze, Mateusz Morawiecki odparł zwięźle: „Tak”.