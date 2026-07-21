Wyjące syreny w całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ważny komunikat dla mieszkańców

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Dokładnie 21 lipca (wtorek) od godziny 7:00 do 19:00 na terytorium całego kraju uruchomione zostaną sygnały dźwiękowe. Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaznaczają, że akcja jest ściśle powiązana z ogólnopolskimi manewrami prowadzonymi pod kryptonimem „ALARM-2026”. Zasadniczym zamierzeniem tej inicjatywy jest weryfikacja skuteczności krajowego systemu wczesnego ostrzegania oraz dokładne sprawdzenie wszystkich procedur. Takie standardowe testy dają gwarancję, że w obliczu prawdziwego niebezpieczeństwa mechanizmy reagowania kryzysowego zadziałają z maksymalną precyzją.
Co zrobić, gdy usłyszysz syreny podczas ćwiczeń ALARM-2026?
Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa kategorycznie uspokajają wszystkich Polaków, zaznaczając, że w trakcie próbnego uruchomienia systemu nie trzeba wykonywać absolutnie żadnych czynności. Na oficjalnym profilu instytucji w serwisie X opublikowano konkretne wytyczne w tej sprawie. Dodatkowo kluczowym narzędziem informacyjnym będą tu wiadomości tekstowe – alerty RCB trafią do obywateli zarówno przed startem manewrów, jak i po ich całkowitym zakończeniu. Taki krok ma ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości i zapobiec wybuchowi niepotrzebnej paniki.
„Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań”
„Podczas ćwiczeń należy zachować spokój”
Dźwięk syren i żółty trójkąt. Jak odróżnić ogłoszenie alarmu od odwołania?
Kluczowa dla bezpieczeństwa jest umiejętność rozróżnienia samego alarmu od informacji o jego zakończeniu. Kiedy pojawia się realne zagrożenie dla cywilów, urządzenia emitują modulowany dźwięk trwający równe 3 minuty. Często łączy się to z trzykrotnie powtórzonym komunikatem głosowym o treści: „Uwaga! Ogłaszam alarm…”. Ponadto w środkach masowego przekazu, na wozach służb mundurowych czy w przestrzeni publicznej może zostać wyeksponowany znak żółtego trójkąta. Z kolei sygnał odwołujący niebezpieczeństwo to ciągły dźwięk syreny (również przez 3 minuty) oraz trzykrotna formułka: „Uwaga! Odwołuję alarm…”. Tutaj także stosuje się symbol żółtego trójkąta. Opanowanie tej wiedzy pozwala zachować zimną krew w trakcie planowanych testów i właściwie zareagować, gdy pojawi się autentyczne ryzyko.