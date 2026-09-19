Donald Trump komentuje możliwe ataki Rosji na Polskę. Wspomniał o Karolu Nawrockim

Niespodziewane słowa Donalda Trumpa dotyczące bezpieczeństwa naszego kraju.

W jaki sposób przywódca USA ocenił działania prezydenta Karola Nawrockiego?

Szef rządu Donald Tusk alarmuje. Z jakimi zagrożeniami może mierzyć się Polska?

Donald Trump komentuje ryzyko ataku Rosji na Polskę

Podczas piątkowego spotkania z mediami przywódca Stanów Zjednoczonych zabrał głos w sprawie rosnących obaw o losy wschodniej flanki NATO. Kiedy dziennikarze zapytali go o alarmujące prognozy Donalda Tuska na temat możliwych rosyjskich działań hybrydowych, amerykański polityk udzielił odpowiedzi, która brzmi niczym gest uspokajający, ale też próba uniknięcia bezpośredniej odpowiedzialności.

Kluczowym momentem tej dyskusji były słowa skierowane bezpośrednio w stronę polskiego odpowiednika, gdy Donald Trump stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki w pełni panuje nad obecną sytuacją. Taki komunikat stanowi wyraźny dowód na to, że przedstawiciele Białego Domu oficjalnie traktują polskie władze jako gotowe do samodzielnego odpierania potencjalnych zagrożeń.

Polityk z Waszyngtonu zaznaczył ponadto, że Federacja Rosyjska uderza w partnerów Ukrainy już „od pięciu lat”, co wyraźnie sugeruje, iż według niego aktualne pogróżki stanowią jedynie dalszy ciąg wieloletniej i agresywnej strategii Moskwy. Ta opinia ujrzała światło dzienne w bardzo nerwowym czasie, gdy władze Polski oraz krajów bałtyckich głośno apelują o szykowanie się na najbardziej dramatyczne warianty rozwoju wydarzeń.

Jakie słowa Donald Trump skierował do Karola Nawrockiego?

Słowa przywódcy USA wykraczały daleko poza standardowe, dyplomatyczne formułki. Amerykański decydent w niezwykle personalnym tonie skomentował działania polskiej głowy państwa, zwracając uwagę na ich dawne kontakty oraz okazaną w przeszłości pomoc. Słysząc pytanie o bezpieczeństwo nad Wisłą, zadeklarował bez owijania w bawełnę:

Prezydent @realDonaldTrump o prezydencie @NawrockiKn przed chwilą w Gabinecie Owalnym. Polska ma świetnego prezydenta. Był wielkim fanem Trumpa. Był na 12. miejscu. Poparłem go, a teraz jest prezydentem. Robi świetną robotę. @RMF24pl , @Radio_RMF24 pic.twitter.com/mQULeNHGmy— Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) September 18, 2026

Cóż, macie świetnego prezydenta. Był wielkim fanem Trumpa. Był na 12. miejscu, poparłem go, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą – zaznaczył amerykański przywódca.

Nawiązując do wsparcia udzielonego Karolowi Nawrockiemu w czasie, gdy ten znajdował się jeszcze w tyle prezydenckiego peletonu, polityk uwypuklił łączącą ich silną relację. Obecny gospodarz Białego Domu traktuje polskiego włodarza nie tylko jako partnera, ale również jako osobę, za której awans czuje się częściowo odpowiedzialny. Z tego powodu jego niezachwiana pewność, że prezydent „ma to pod kontrolą”, bazuje najpewniej zarówno na prywatnych kontaktach, jak i na chłodnej kalkulacji militarnego potencjału Warszawy.

Donald Tusk bije na alarm. Czego obawia się premier Polski?

Deklaracja amerykańskiej głowy państwa to odpowiedź na niezwykle stanowcze sygnały ostrzegawcze, sformułowane zaledwie dobę wcześniej przez Donalda Tuska. Występując podczas czwartkowych obrad Sejmu, szef rządu zaprezentował wyjątkowo mroczną wizję wydarzeń na nadchodzące miesiące. Polityk zwrócił uwagę na przewidywaną eskalację agresywnych ruchów Federacji Rosyjskiej, których skutki mogą być odczuwalne również nad Wisłą.

Prezes Rady Ministrów zrezygnował z gładkich, ogólnikowych sformułowań. Otwarcie ostrzegał przed rosyjskimi operacjami hybrydowymi, mogącymi ewoluować w groźne prowokacje, a nawet w rzekomo „przypadkowe” uderzenia przy użyciu rakiet i bezzałogowców w terytoria krajów pomagających Kijowowi. To dokładnie ten urywek sejmowego przemówienia wstrząsnął opinią publiczną i sprowokował dziennikarzy do późniejszego przepytania przywódcy Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z opinią lidera polskiego gabinetu, najtrudniejszy etap całego dotychczasowego konfliktu za wschodnią granicą przypadnie na późną jesień oraz zimę 2026 roku. W związku z tak pesymistycznymi prognozami zaapelował do obywateli o wypracowanie postawy, którą nazwał „mentalną gotowością do zdania trudnych egzaminów”.

Wizja najbliższej przyszłości kreślona przez władze w Warszawie ma zatem charakter wysoce niepokojący. Jej pesymistyczny wydźwięk radykalnie kontrastuje z niezwykle swobodnym i kojącym tonem wypowiedzi amerykańskiego przywódcy.

QUIZ. Zrobili kariery na najwyższych szczeblach. Tusk, Nawrocki, Trump Pytanie 1 z 15 Donald Tusk jest absolwentem: Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytetu Gdańskiego Następne pytanie