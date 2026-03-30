Marta Nawrocka zachwyca w Pałacu Prezydenckim. Jej wiosenny ubiór to hit na Wielkanoc

Wiosenna stylizacja Marty Nawrockiej w Pałacu Prezydenckim

Marta Nawrocka wzięła udział w przedświątecznym spotkaniu zorganizowanym w siedzibie głowy państwa.

Wydarzenie to było kolejną odsłoną pielęgnowania okołoświątecznych zwyczajów w Pałacu Prezydenckim.

Małżonka prezydenta zaprezentowała się w jednolitej, jasnoróżowej kreacji typu total look.

Pierwsza dama wzięła udział uroczystej Mszy świętej w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Po zakończeniu nabożeństwa zeszła do Sieni Wielkiej, aby spotkać się z reprezentantami sztuki ludowej, od których przyjęła w prezencie klasyczną palmę z regionu Kurpi. Zwracając się do zgromadzonych, Marta Nawrocka wygłosiła przemówienie, w którym mocno akcentowała ogromną rolę dbania o regionalne dziedzictwo.

- Dziękuję Wam za to, że tak pięknie pielęgnujecie kurpiowski folklor. Te precyzyjnie zdobione cudeńka są urzekającym przykładem Waszej miłości do polskiej tradycji - powiedziała.

Po poświęceniu, imponujące palmy wyeksponowano bezpośrednio przed budynkiem Pałacu Prezydenckiego. Tym samym podtrzymano inicjatywę świątecznych dekoracji na Krakowskim Przedmieściu, którą zimą zapoczątkowała szopka bożonarodzeniowa. Przy tej okazji przypomniano również zeszłoroczne obchody Niedzieli Palmowej, kiedy to Karol Nawrocki z żoną pojechali do miejscowości Łyse na 55. finał konkursu „Palma Kurpiowska”. Wtedy jeszcze jako kandydat na najwyższy urząd w państwie, dzisiejszy prezydent zwracał szczególną uwagę na wagę polskiego dziedzictwa narodowego.

- Nie ma narodowej wspólnoty, nie ma potrzeby obrony naszych granic, budowania naszego bezpieczeństwa, gospodarki i dobrobytu, gdy nie ma wartości, tożsamości i naszych fundamentów. A naszym fundamentem jest także kultura ludowa, która dzisiaj pokazuje w Łysych i na ziemi kurpiowskiej swoją najpiękniejszą twarz - powiedział wówczas Karol Nawrocki.

Różowy total look Marty Nawrockiej na Niedzielę Palmową

Pierwsza Dama zdecydowała się na bardzo spójną kolorystycznie kreację, ubierając od stóp do głów elementy w odcieniu bladego różu. Głównym punktem jej garderoby był elegancki, damski garnitur z szerokimi nogawkami oraz luźno puszczoną, niezapiętą marynarką. Pod spodem znalazła się koszula w delikatnie jaśniejszej tonacji, a całość uzupełniały dopasowane barwą czółenka na obcasie. Żona prezydenta zadbała o najdrobniejsze detale, prezentując jasnoróżowy manicure. Zwieńczeniem tej minimalistycznej stylizacji było całkowite zrezygnowanie z biżuterii oraz gładkie upięcie włosów w tradycyjny kok.

Wybór pastelowego różu to strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o wiosenne i wielkanocne zestawienia modowe. Taki kolor perfekcyjnie wpisuje się w klimat budzącej się do życia natury, gwarantując stylizacji niezwykłą lekkość oraz delikatny, kobiecy charakter. Można go z powodzeniem nosić jako monochromatyczny zestaw, ale równie dobrze wypada w połączeniu z innymi subtelnymi barwami, takimi jak błękit, mięta czy słoneczna żółć. Ciekawym rozwiązaniem jest także przełamanie różu mocnym kontrastem, na przykład klasyczną bielą lub głęboką czernią, co zdecydowanie ożywia cały wizerunek.

Tradycja i budowa palm kurpiowskich

Regionalne palmy z Kurpiów to prawdziwe arcydzieła lokalnych twórców. Ich szkielet stanowi długa, drewniana tyczka, wokół której misternie oplatane są dary lasu, takie jak sosnowe igły czy gałązki brusznicy, a także własnoręcznie robione kwiaty z bibuły. Artyści często wplatają w nie również borówkę oraz bukszpan, starając się jak najwierniej oddać piękno żywej natury. Poszczególne pąki układane są piętrowo, w ścisłej zgodzie z biologicznym cyklem rozkwitania, przy czym na jednym poziomie zawsze znajduje się tylko jeden gatunek rośliny. Te widowiskowe konstrukcje mogą mierzyć od zaledwie metra aż do imponujących ośmiu metrów wysokości.

