Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump. Uwagę zwraca luksusowy dodatek pierwszej damy

Projekt Melanii Trump. Marta Nawrocka w USA

Żona Karola Nawrockiego oficjalnie odwiedziła amerykański Departament Stanu, gdzie rozpoczęto wyjątkowy projekt pod patronatem żony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie zatytułowane „Wspólnie kształtujemy przyszłość” zgromadziło wielu zagranicznych gości z całego świata. Polskiej pierwszej damie podczas międzynarodowych obrad towarzyszył Adam Andruszkiewicz, pełniący funkcję wiceszefa Kancelarii Prezydenta RP. Przedstawiciel naszej delegacji zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia najmłodszych użytkowników sieci przed cyfrowymi zagrożeniami, a także podkreślił zaangażowanie Marty Nawrockiej w ten ważny społecznie temat podczas oficjalnych rozmów z amerykańskimi dyplomatami.

Technologie nie znają granic, dlatego kluczowa jest współpraca i wymiana doświadczeń. I o tym tu, w Waszyngtonie mówią eksperci i światowi liderzy. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu możemy tworzyć środowisko cyfrowe, które będzie dla polskich dzieci bezpieczne, a jednocześnie da im równe szanse rozwoju. Na to szczególny nacisk zwraca uwagę Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka – podkreślał w Waszyngtonie Andruszkiewicz.

Wizyta Marty Nawrockiej waszyngtońskim sanktuarium

Harmonogram amerykańskiej delegacji uwzględniał także ważną wizytę w obiekcie o ogromnym znaczeniu dla rodaków mieszkających za oceanem. Żona prezydenta udała się do Narodowego Sanktuarium świętego Jana Pawła II w sercu Waszyngtonu. Ośrodek ten stanowi niezwykle ważny punkt na mapie duchowej odnowy amerykańskich wiernych. Marta Nawrocka wykorzystała tę okazję do przeprowadzenia kuluarowych rozmów z członkami zrzeszenia wspierającego dziedzictwo papieża Polaka. Organizacja ta od lat z sukcesem gromadzi lokalną Polonię zaangażowaną w kultywowanie nauk ojca świętego na uchodźstwie.

Stylizacje pierwszej damy w Stanach Zjednoczonych

Podczas oficjalnych spotkań w Stanach Zjednoczonych prezydentowa zaprezentowała się w starannie dobranych kreacjach. Zdecydowała się na swoje ulubione komplety garniturowe o klasycznym kroju. W gmachu Departamentu Stanu wystąpiła w jasnobeżowym stroju, który ozdobiła fantazyjnie wiązaną chustką pod szyją. Ten drobny detal nadał klasycznej marynarce zupełnie nowej formy. Wizerunek uzupełniono skromną biżuterią ze złota oraz gładkim uczesaniem.

Z kolei wizyta w sanktuarium wymagała zmiany garderoby na ciemnobrązowy komplet w delikatne paski, uwagę zwracały spodnie z szerokimi nogawkami. Największe zainteresowanie wzbudził jednak dodatek, czyli torebka z motywem wężowym, przypominający projekty popularnej marki Steve Madden.

Wstęp EXB 25.03.2026