Marta Nawrocka wyznacza nowe trendy. Ten dodatek stał się jej znakiem rozpoznawczym

Przez wiele lat polska opinia publiczna zdążyła przywyknąć do dość przewidywalnego, eleganckiego wizerunku małżonek najważniejszych osób w państwie. Wszyscy doskonale pamiętają, że Jolanta Kwaśniewska imponowała niezachwianym, zachodnim szykiem, Maria Kaczyńska wiernie trzymała się bezpiecznej i ponadczasowej klasyki, z kolei Agata Duda słynęła głównie z perfekcyjnie dopasowanych, damskich garniturów. Kiedy stanowisko pierwszej damy objęła Marta Nawrocka, uwaga mediów i obywateli naturalnie skupiła się na jej codziennych, modowych wyborach.

Analizując jej publiczne wystąpienia, najmocniej rzuca się w oczy oryginalny dobór ozdób do włosów, a mówiąc dokładniej – niezwykle częste wykorzystywanie opasek. W przeszłości polskie pierwsze damy raczej nie decydowały się na tego typu urozmaicenia. Można więc z pełnym przekonaniem stwierdzić, że obecna prezydentowa zaprezentowała coś absolutnie nowatorskiego w pałacowych kuluarach, co doskonale uwydatnia jej delikatną urodę i dodaje całej prezencji unikalnego wyrazu.

Stylizacje Marty Nawrockiej zaskakują. Wcześniej tego nie było

Marta Nawrocka na każdym kroku udowadnia, że ten z pozoru zwykły dodatek stanowi wyjątkowo wdzięczny element kobiecej garderoby. Pierwsza dama z nieskrywaną przyjemnością zakłada opaski zarówno do luźniejszych zestawów podczas spotkań z różnymi organizacjami społecznymi, jak i w trakcie bardzo sztywnych, oficjalnych uroczystości. Zazwyczaj decyduje się na skromne, wręcz minimalistyczne modele w stonowanej kolorystyce, które perfekcyjnie uzupełniają jej casualowe ubiory, nadając im sporo dziewczęcego uroku i pożądanej lekkości, a jej wybór często pada po prostu na klasyczną czerń.

Trzeba jednak przypomnieć dwie niezwykle zjawiskowe opaski, które w przeszłości nadały jej wizerunkowi niesamowitej wytworności i blichtru. Pierwsza z nich to bardzo subtelna, złota ozdoba, którą Marta Nawrocka dumnie prezentowała na oficjalnym obiedzie zorganizowanym na cześć szwedzkiej pary królewskiej – króla Karola XVI Gustawa oraz królowej Sylwii.

Drugą opaską, o której z entuzjazmem rozpisywali się znawcy mody, była ta zaprezentowana podczas państwowych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Ozdoba ta wywołała istną lawinę pozytywnych komentarzy i błyskawicznie stała się jednym z najgłośniejszych modowych tematów ostatnich miesięcy, a to wszystko dzięki swojej niekwestionowanej unikalności.

„- Dużym atutem jest ozdobna opaska w złoto-bursztynowych tonach, która dodaje kobiecości i przełamuje formalny charakter stroju. Delikatna biżuteria i naturalny makijaż sprawiają, że całość wygląda bardzo stylowo i z klasą -” ocenił wówczas w rozmowie z dziennikiem "Super Express" znany projektant mody, Daniel Jacob Dali. Opaska ta faktycznie robiła piorunujące wrażenie, a za jej staranne wykonanie odpowiadała Anna Dunin z pracowni Republika Jewelry. Stworzono ją w stu procentach ręcznie, wykorzystując do tego celu naturalny polski bursztyn oraz szlachetne, precyzyjnie szlifowane kryształy, całość utrzymując w pięknej, lawendowo-miedziano-bursztynowej tonacji.

Wszyscy czytelnicy, którzy chcieliby dokładnie przyjrzeć się wspomnianym wyżej ozdobom głowy, mogą zobaczyć ich zdjęcia w dedykowanej galerii zamieszczonej w dalszej części tego materiału.