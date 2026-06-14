Marta Nawrocka wyznacza nowe trendy. Ten dodatek stał się jej znakiem rozpoznawczym

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-14 16:14

Kiedy wyobrażamy sobie stylizacje żon prezydentów, zazwyczaj przed oczami mamy powściągliwe garsonki oraz nieskazitelnie upięte włosy. Marta Nawrocka postanowiła jednak przełamać ten rygorystyczny wizerunek, wprowadzając do swojej garderoby pewien charakterystyczny element. Mowa tu o opaskach do włosów, które błyskawicznie stały się nieodłącznym detalem jej oficjalnych wyjść.

Przez wiele lat polska opinia publiczna zdążyła przywyknąć do dość przewidywalnego, eleganckiego wizerunku małżonek najważniejszych osób w państwie. Wszyscy doskonale pamiętają, że Jolanta Kwaśniewska imponowała niezachwianym, zachodnim szykiem, Maria Kaczyńska wiernie trzymała się bezpiecznej i ponadczasowej klasyki, z kolei Agata Duda słynęła głównie z perfekcyjnie dopasowanych, damskich garniturów. Kiedy stanowisko pierwszej damy objęła Marta Nawrocka, uwaga mediów i obywateli naturalnie skupiła się na jej codziennych, modowych wyborach.

Analizując jej publiczne wystąpienia, najmocniej rzuca się w oczy oryginalny dobór ozdób do włosów, a mówiąc dokładniej – niezwykle częste wykorzystywanie opasek. W przeszłości polskie pierwsze damy raczej nie decydowały się na tego typu urozmaicenia. Można więc z pełnym przekonaniem stwierdzić, że obecna prezydentowa zaprezentowała coś absolutnie nowatorskiego w pałacowych kuluarach, co doskonale uwydatnia jej delikatną urodę i dodaje całej prezencji unikalnego wyrazu.

Stylizacje Marty Nawrockiej zaskakują. Wcześniej tego nie było

Marta Nawrocka na każdym kroku udowadnia, że ten z pozoru zwykły dodatek stanowi wyjątkowo wdzięczny element kobiecej garderoby. Pierwsza dama z nieskrywaną przyjemnością zakłada opaski zarówno do luźniejszych zestawów podczas spotkań z różnymi organizacjami społecznymi, jak i w trakcie bardzo sztywnych, oficjalnych uroczystości. Zazwyczaj decyduje się na skromne, wręcz minimalistyczne modele w stonowanej kolorystyce, które perfekcyjnie uzupełniają jej casualowe ubiory, nadając im sporo dziewczęcego uroku i pożądanej lekkości, a jej wybór często pada po prostu na klasyczną czerń.

Trzeba jednak przypomnieć dwie niezwykle zjawiskowe opaski, które w przeszłości nadały jej wizerunkowi niesamowitej wytworności i blichtru. Pierwsza z nich to bardzo subtelna, złota ozdoba, którą Marta Nawrocka dumnie prezentowała na oficjalnym obiedzie zorganizowanym na cześć szwedzkiej pary królewskiej – króla Karola XVI Gustawa oraz królowej Sylwii.

Drugą opaską, o której z entuzjazmem rozpisywali się znawcy mody, była ta zaprezentowana podczas państwowych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Ozdoba ta wywołała istną lawinę pozytywnych komentarzy i błyskawicznie stała się jednym z najgłośniejszych modowych tematów ostatnich miesięcy, a to wszystko dzięki swojej niekwestionowanej unikalności.

„- Dużym atutem jest ozdobna opaska w złoto-bursztynowych tonach, która dodaje kobiecości i przełamuje formalny charakter stroju. Delikatna biżuteria i naturalny makijaż sprawiają, że całość wygląda bardzo stylowo i z klasą -” ocenił wówczas w rozmowie z dziennikiem "Super Express" znany projektant mody, Daniel Jacob Dali. Opaska ta faktycznie robiła piorunujące wrażenie, a za jej staranne wykonanie odpowiadała Anna Dunin z pracowni Republika Jewelry. Stworzono ją w stu procentach ręcznie, wykorzystując do tego celu naturalny polski bursztyn oraz szlachetne, precyzyjnie szlifowane kryształy, całość utrzymując w pięknej, lawendowo-miedziano-bursztynowej tonacji.

Wszyscy czytelnicy, którzy chcieliby dokładnie przyjrzeć się wspomnianym wyżej ozdobom głowy, mogą zobaczyć ich zdjęcia w dedykowanej galerii zamieszczonej w dalszej części tego materiału.

Wstęp exb 12.06.2026