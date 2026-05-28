Marta Nawrocka olśniła na uroczystym obiedzie. Czarna kreacja pierwszej damy skradła show

Prezydent Karol Nawrocki i Marta Nawrocka z wizytą w Szwajcarii

Prezydencka para wyruszyła z dwudniową podróżą do Szwajcarii, gdzie oficjalnie powitali ich tamtejszy przywódca Guy Parmelin wraz z małżonką Caroline Parmelin. Harmonogram wizyty obejmował spotkanie z członkami Szwajcarskiej Rady Federalnej, podczas którego Karol Nawrocki wygłosił przemówienie. Ponadto obaj politycy stanęli na czele delegacji podczas rozmów plenarnych. W swoim wystąpieniu polski prezydent wyraźnie zaznaczył, że wzajemne stosunki między oboma krajami utrzymują się na niezwykle wysokim poziomie.

Karol Nawrocki starał się przekonać stronę szwajcarską do zaangażowania w kluczowy dla naszego regionu projekt. Podczas rozmów namawiał zarówno swojego odpowiednika, jak i Radę Federalną do przyjrzenia się bliżej sprawom gospodarczym. – Polska jest właściwie silnikiem, sercem Inicjatywy Trójmorza razem z Chorwacją. Ta inicjatywa przyciąga coraz więcej zainteresowanych strategicznych partnerów. Wierzę, że Szwajcaria będzie kolejnym strategicznym partnerem Inicjatywy Trójmorza, zarówno pod względem właśnie współpracy technologicznej, ale także inwestycyjnej we wszystkich państwach Inicjatywy – powiedział Nawrocki.

Marta Nawrocka realizuje własny program wizyty w Szwajcarii

W tym samym czasie małżonka polskiego przywódcy miała własny harmonogram zajęć. Marta Nawrocka udała się do Humanus House w miejscowości Rubigen nieopodal Berna. Towarzyszyła jej pierwsza dama Szwajcarii, Caroline Parmelin, z którą wspólnie przyglądała się zajęciom tkackim oraz warsztatom tworzenia liry. Wspomniany ośrodek to przestrzeń stworzona dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, pomagająca im rozwijać zainteresowania muzyczne, sportowe i artystyczne. Najważniejszym celem tego miejsca jest budowanie przyjaznych warunków do codziennego funkcjonowania osób o szczególnych potrzebach.

Ekspert modowy ocenia suknię Marty Nawrockiej: haute couture

W godzinach wieczornych zorganizowano uroczysty bankiet na cześć polskiej delegacji. Marta Nawrocka postawiła na niebywale elegancką stylizację, wybierając na tę okazję kreację do ziemi w odcieniu intensywnej czerni. Na szczególną uwagę zasługiwał specyficzny fason, a zwłaszcza górna część stroju, która wyróżniała się wysoką stójką, całkowitym zabudowaniem oraz mocno zarysowanymi ramionami. Znany kreator mody Daniel Jacob Dali nie krył słów uznania dla tego wyboru, uznając go za absolutny strzał w dziesiątkę.

Marta Nawrocka postawiła na kreację, która robiła wrażenie przede wszystkim konstrukcją i detalem. Uwagę od razu przyciągały mocno usztywniane ramiona, które nadały całej sylwetce wyjątkowego charakteru, niemal haute couture. Dzięki takiemu krojowi suknia wyglądała niezwykle dostojnie i nowocześnie. Pokazana została klasa odpowiednia na taką okazję. Tego typu wyraziste ramiona od lat pojawiają się również w stylizacjach Lady Gaga, która często stawia na mocno zarysowaną linię sylwetki. Bardzo efektownym elementem była także długa szarfa swobodnie opadająca wzdłuż sukni. Ten detal dodał stylizacji lekkości, ruchu i elegancji, przełamując minimalistyczny charakter czerni. Całość prezentowała się luksusowo, wyważenie i niezwykle szykownie - ocenił w rozmowie z "Super Expressem" projektant.

