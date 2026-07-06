Marta Nawrocka odwiedziła legendarną sanitariuszkę. Bohaterka kończy 99 lat

Marta Nawrocka z wizytą u pani Janiny

Pierwsza Dama Rzeczypospolitej złożyła niezwykle emocjonalną wizytę kobiecie o niezłomnym duchu i heroicznej przeszłości. Pani Janina Jankowska, znana jako „Jasia”, była sanitariuszką podczas Powstania Warszawskiego i właśnie obchodziła swoje 99. urodziny. Wydarzenie to po raz kolejny zwróciło uwagę na ogromne poświecenie osób, które przetrwały piekło drugiej wojny światowej. Spotkanie zostało zarejestrowane na wideo, a jego publikacja w internecie pokazuje, jak ważna jest serdeczność i pamięć o wciąż żyjących świadkach tamtych trudnych dni.

Dla pani Janiny Jankowskiej był to z pewnością niezwykle radosny dzień. Bohaterka Powstania Warszawskiego świętowała ukończenie 99 lat, a w tak doniosłej chwili towarzyszyła jej Marta Nawrocka. Żona prezydenta wręczyła solenizantce bukiet kwiatów. Z zamieszczonego w mediach społecznościowych nagrania bije ogromne ciepło – widać na nim serdeczne przywitanie, szczere uściski i prawdziwe łzy wzruszenia.

Żaklina Skowrońska przekazała informacje o tej urodzinowej wizycie w serwisie X. Udostępniony wpis zawierał krótkie wideo ze spotkania Pierwszej Damy z panią Janiną. Przedstawione kadry ukazują Martę Nawrocką obejmującą 99-latkę podczas składania życzeń. Solenizantka założyła na to spotkanie biało-czerwoną opaskę, co jest jasnym nawiązaniem do jej udziału w zrywie niepodległościowym w stolicy.

„Wyjątkowe urodziny wyjątkowej Dziewczyny😉❤️ Pani Janina Jankowska „Jasia”, sanitariuszka Powstania Warszawskiego kończy dziś 99 lat😍A z wizytą-niespodzianką zajrzała do niej Pierwsza Dama Marta Nawrocka 🎁” - napisano we wpisie.

Pierwsza Dama Marta Nawrocka złożyła wzruszającą wizytę u niezwykłej jubilatki, honorując jej bohaterską przeszłość i niezłomny duch. Pani Janina Jankowska „Jasia”, legendarna sanitariuszka Powstania Warszawskiego, świętowała swoje 99. urodziny, przypominając o poświęceniu pokolenia wojennego. Zobacz poruszające nagranie z tego osobistego spotkania, które podkreśla znaczenie pamięci i serdecznych gestów wobec żyjących bohaterów.

Pani Janina ps. „Jasia” kończy 99 lat

W czasie działań zbrojnych w stolicy w 1944 roku Janina Jankowska nosiła pseudonim „Jasia” i zajmowała się rannymi jako sanitariuszka. Dziś jej postawa jest symbolem odwagi całego pokolenia, które musiało zmierzyć się z okrucieństwem wojny. 99. urodziny były więc doskonałą okazją nie tylko do radości, ale również oddania czci wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego. Publikacja w sieci błyskawicznie spotkała się z licznymi, bardzo pozytywnymi komentarzami użytkowników.

Wzruszające nagranie w sieci

Udostępniony materiał wideo z wizyty Marty Nawrockiej jest bardzo bezpośredni i kameralny. Próżno szukać tam urzędniczego chłodu i oficjalnych protokołów. Uwagę zwraca bliskość między paniami, piękne kwiaty i prosta, międzyludzka życzliwość. Takie nieformalne odwiedziny uświadamiają nam wszystkim, że hołd dla powstańców to nie tylko uroczystości państwowe z asystą wojskową. Przede wszystkim to zwykłe gesty i pamięć okazywana osobom, które zapisały się na kartach polskiej historii.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Nawrocka z córką Kasią na zakończenie roku szkolnego

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