Aleksandra Uznańska-Wiśniewska przekazała smutną wiadomość. Pożegnała ukochaną babcię

Zaledwie chwilę po tym, jak Aleksandra Uznańska-Wiśniewska została mamą, musi mierzyć się z bardzo trudnym, osobistym doświadczeniem. Polityczka straciła ukochaną babcię.

Swoim bólem podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie tam opublikowała zdjęcia, z których wynika, że ceremonia pożegnania miała miejsce w Bangkoku. Wpis odsłonił nieco szczegółów z prywatnego życia posłanki o polsko-tajskich korzeniach.

Słowa pożegnania wywołały natychmiastową reakcję ze strony rodziny i zwolenników posłanki. Wśród kondolencji pojawiły się słowa otuchy i wsparcia, które płynęły szerokim strumieniem z różnych stron.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska nie ukrywa swojego smutku i przekazała swoim obserwatorom przykrą informację. Zamieściła poruszający wpis na temat śmierci swojej babci.

To trudny moment w życiu młodej mamy. Drugiego czerwca informowała świat o narodzinach swojego dziecka. Teraz niestety podzieliła się z bliskimi wiadomością o żałobie i rodzinnym pogrzebie w Bangkoku.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pożegnała babcię

Z informacji zamieszczonych przez posłankę wynika, że zmarła matka jej mamy. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska udostępniła serię pamiątkowych fotografii, pokazujących rodzinne ujęcia oraz fragmenty pogrzebowych obrzędów tajskich.

Polityczka dołączyła do zdjęć wzruszające słowa pożegnania.

- Dziś w Bangkoku ceremonia pożegnania z naszą ukochaną babcią - osobą pełną dobroci i miłości, matką dziewięciu dzieci, w tym mojej mamy, dobiegła końca. Dziękuję za wszystko - napisała.

Kondolencje dla posłanki. Zareagował jej mąż

W komentarzach natychmiast posypały się słowa wsparcia od poruszonych sytuacją obserwatorów, którzy łączą się z posłanką w tym trudnym momencie. Na stratę zareagował również mąż posłanki, Sławosz Uznański-Wiśniewski.

- Przytulam. Na pewno jest dumna ze swojej wnuczki - napisał.

Rodzinne korzenie Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej

Warto wspomnieć, że Aleksandra Uznańska-Wiśniewska posiada podwójne obywatelstwo: polskie i tajskie. Jej ojcem jest biznesmen Radosław Wiśniewski, a matką Piengjai Wiśniewska, która urodziła się w Bangkoku i ma tajsko-chińskie korzenie.

Polityczka nieczęsto decyduje się na uzewnętrznianie w kwestiach prywatnych. Mimo to, kiedyś zdradziła, że jej dzieciństwo w Polsce bywało trudne ze względu na pochodzenie. W programie „Onet Rano” przyznała, że swoją odmienność dostrzegła dopiero poprzez zachowanie rówieśników.

- Dopóki inne dzieci i ich rodzice, przede wszystkim w przedszkolu i w szkole, nie zwróciły mi uwagi na to, że różnię się od nich wizualnie, to ja nie wiedziałam - relacjonowała, dodając, że wcześniej nie czuła się inna. Aktualnie posłanka musi zmierzyć się z utratą niezwykle ważnej dla niej osoby, co jednak spotkało się z ciepłym przyjęciem i ogromnym wsparciem w sieci.

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