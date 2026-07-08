Marta Nawrocka na wizycie w Turcji w zjawiskowej sukni. Znamy znaczenie koloru

Fioletowa sukienka, w której żona Karola Nawrockiego poleciała do Turcji , to starannie dobrany przekaz wizerunkowy, daleki od zwykłych preferencji modowych.

, to starannie dobrany przekaz wizerunkowy, daleki od zwykłych preferencji modowych. Ewa Rubasińska-Ianiro uważa, że garderoba na tym szczeblu wpisuje się w ramy dyplomacji, ustępując miejsca powadze reprezentowania państwa, a nie osobistym upodobaniom.

Decyzja o włożeniu kreacji w odcieniach fioletu to dowód na profesjonalne podejście. Taka barwa gwarantuje poczucie stabilizacji i równowagi, co w świecie międzynarodowych relacji jest bardzo pożądane.

W czasie podróży do Turcji na obrady Rady Północnoatlantyckiej, Karol Nawrocki był wspierany przez małżonkę. Już na płycie lotniska Marta Nawrocka skupiła na sobie wzrok dzięki oryginalnej, fioletowej sukience z obszernymi rękawami. Ten modowy wybór błyskawicznie stał się tematem analiz i dyskusji specjalistów od budowania wizerunku.

Oceniając ten outfit, Ewa Rubasińska-Ianiro zwróciła uwagę na coś więcej niż tylko estetykę. Według stylistki, ubiór żony urzędnika państwowego to misternie ułożona strategia, która wychodzi poza zwykłe modowe sympatie i antypatie. To świadome działanie na arenie międzynarodowej.

Sonda Jak oceniasz styl Marty Nawrockiej? Świetny – elegancki, nowoczesny i dopasowany do roli pierwszej damy Dobry – widać dużą poprawę i świadome budowanie wizerunku Przeciętny – nie wyróżnia się niczym szczególnym Słaby – nie pasuje do rangi pierwszej damy

- W przypadku pierwszych dam ubranie bardzo rzadko jest wyłącznie ubraniem. Jest zawsze elementem dyplomacji. Od pewnego czasu obserwuję zmianę w sposobie budowania wizerunku pierwszej damy. To już nie są stylizacje wyłącznie nastawione na indywidualność czy modowy efekt "wow", który czasami ma bardziej negatywny niż pozytywny efekt PR. To przykład tego, co określam mianem mody instytucjonalnej, ubioru, w którym osobowość schodzi na drugi plan, a najważniejsze staje się godne reprezentowanie urzędu i państwa -

Ubiór jako nośnik informacji na wizycie zagranicznej

Zdaniem specjalistki, w tak oficjalnych okolicznościach garderoba pełni funkcję informacyjną. Odzież nie ma tu na celu eksponowania charakteru osoby, która ją nosi, lecz służy do kreowania pożądanego obrazu państwa i sprawowanego stanowiska.

Jakie znaczenie ma fioletowa suknia Marty Nawrockiej?

Ewa Rubasińska-Ianiro podkreśla, że barwa sukni Marty Nawrockiej nie była kwestią przypadku. Odcienie fioletu mają w dyplomatycznym świecie swoje specyficzne, bardzo istotne znaczenie podczas spotkań na najwyższym szczeblu państwowym.

- Kolor również nie wydaje się przypadkowy. Fiolet od wieków symbolizuje godność, równowagę i opanowanie. W dyplomacji jest kolorem niezwykle bezpiecznym, bo podświadomie nie dominuje, ale też nie znika. To barwa, która buduje wizerunek osoby spokojnej, przewidywalnej i godnej zaufania. A przecież właśnie takie cechy państwo chce komunikować podczas oficjalnych wizyt -

Decydując się na ten konkretny odcień, Marta Nawrocka wysłała w świat jasny komunikat. Strój stał się nośnikiem wartości takich jak bezpieczeństwo, odpowiedzialność i powaga, które odgrywają kluczową rolę podczas międzynarodowych misji politycznych.

Zdjęcia z podróży Marty Nawrockiej do Turcji dostępne są w udostępnionej fotogalerii.

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