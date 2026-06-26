Marta Nawrocka i mała Kasia na zakończeniu roku szkolnego. Pierwsza dama postawiła na błękit, a córka na mundurek

Ostatni rok przyniósł Nawrockim wiele zmian w życiu. Po wyczerpującej kampanii Karol Nawrocki zwyciężył w wyścigu o fotel głowy państwa i złożył uroczystą przysięgę. Oznaczało to konieczność opuszczenia Gdańska i przeniesienia życia do Warszawy, co dla najmłodszych członków rodziny wiązało się ze zmianą dotychczasowego otoczenia. Szkolny etap, który właśnie dobiegł końca, był pierwszym spędzonym przez prezydenckie dzieci w stolicy. Nastoletni Antek rozpoczął naukę w szkole średniej, natomiast mała Kasia rozpoczęła edukację w pierwszej klasie podstawówki. Świeżo upieczona uczennica zyskała szansę na poznanie nowych kolegów i koleżanek, a także zbudowanie znajomości na długie lata. Czekały na nią nie tylko wczesnoszkolne obowiązki, ale również wycieczki, wyjazdy i atrakcje będące ważną częścią uczniowskiego życia.

Koniec roku szkolnego. Marta Nawrocka towarzyszyła córeczce w tym ważnym dniu

Wreszcie nadszedł wyczekiwany moment pożegnania ze szkołą. Mała Kasia, której asystowała pierwsza dama Marta Nawrocka, pojawiła się na mszy świętej. Obecność w świątyni to dla wielu katolików naturalny sposób na zwieńczenie roku nauki, by podziękować opatrzności za ten czas i prosić o bezpieczny wypoczynek. Tego dnia obie - mama i córka - zaprezentowały się wyjątkowo elegancko: prezydentowa założyła błękitny garnitur, dobierając do niego ulubioną torebkę i czarne szpilki, a jej córka wystąpiła w galowym mundurku wymaganym przez władze placówki. Żona prezydenta dzierżyła w dłoniach różową torbę podarunkową z logo popularnej marki, która najprawdopodobniej skrywała niespodziankę w ramach podziękowania dla nauczycieli.

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Od razu widać, że przez minione dziesięć miesięcy nauki dziewczynka stała się prawdziwą uczennicą. Po wakacjach zacznie drugą klasę. Teraz przed uczennicą długo wyczekiwane i w pełni zasłużone wakacje.