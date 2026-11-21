• Wojskowi technicy we współpracy z prokuraturą prowadzą analizę fragmentów rosyjskich maszyn.
• W miejscowości Mołodycz służby nadal weryfikują okolicę pod kątem obecności substancji mogących zagrażać ludzkiemu zdrowiu i życiu.
W oficjalnych komunikatach śledczy z prokuratury oraz Żandarmeria Wojskowa określają rosyjskie rakiety Ch-101 i odrzutowego drona prawdopodobnie z rodziny Gierań mianem „niezidentyfikowanych obiektów latających”. Według informacji przekazanych przez służby maszyny te rozbiły się w piątek (20 listopada) na terenie trzech miejscowości:
• Nowy Lipowiec (leżący w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie),
• Rudnik (zlokalizowany w powiecie niżańskim na Podkarpaciu),
• Mołodycz (znajdujący się w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu).
Już w piątek wyspecjalizowane jednostki zakończyły weryfikację terenu w Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem pod kątem obecności materiałów wybuchowych oraz zagrożeń o charakterze chemicznym i radiologicznym.
„Te miejsca są tak zwane czyste. Już wczoraj prokuratorzy podjęli decyzję o rozpoczęciu zabezpieczania śladów i przedmiotów do dalszych badań. Czynności te będą trwały także dzisiaj” – przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową ppłk Dariusz Rozkosz, pełniący funkcję rzecznika Komendanta Głównego ŻW.
Z kolei mjr Damian Stanula, rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, przekazał PAP, że w Nowym Lipowcu grupa dochodzeniowo-śledcza realizuje szczegółowe oględziny w miejscu, gdzie spadł pocisk.
„Natomiast zespół prewencyjny otacza teren, odgradza go, zabezpiecza i pomaga grupie dochodzeniowo-śledczej w realizacji jej czynności procesowych” – dodał mjr Damian Stanula.
W trzeciej lokalizacji, czyli w Mołodyczu, specjalistyczne jednostki w dalszym ciągu prowadzą swoje działania.
„Sprawdzają, czy nie ma zagrożenia radiologicznego, chemicznego ani pozostałości materiałów wybuchowych. Jeśli będziemy mieli pewność, że miejsce nie stwarza zagrożenia, prokurator wraz z dochodzeniowcami i technikami Żandarmerii Wojskowej będzie mógł przystąpić do szczegółowych badań, wykonać pomiary, pobrać ślady i zabezpieczyć elementy do dalszych badań laboratoryjnych” – wytłumaczył ppłk Rozkosz w wypowiedzi dla PAP.
Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, w Nowym Lipowcu „obiekt latający spadł na pole przy lesie i zapalił się”, a zdarzeniu towarzyszył odgłos eksplozji. Agencja dodaje również, że „W rejonie Rudnika nad Sanem rano w lesie znalezione zostały resztki nieznanego obiektu. Natomiast trzeci obiekt latający spadł na niezabudowanym terenie w Mołodyczu, ok. 280 m od domku letniskowego, w którym nikogo nie było”.
W piątek wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że podczas nocnych ataków powietrznych Rosji na terytorium Ukrainy polską przestrzeń powietrzną naruszyły dwie rosyjskie rakiety oraz jeden bezzałogowiec. Szef MON wyjaśnił sytuację słowami: „Trzy miejscowości, w których zostały zabezpieczone obiekty: Mołodycz, Rudnik nad Sanem i Nowy Lipowiec. W tym ostatnim przypadku to była rakieta Ch-101. W drugim przypadku też możemy mówić o rakiecie, a w trzecim to prawdopodobnie dron odrzutowy…”. Z kolei premier Donald Tusk określił znalezione szczątki zbiorczym mianem „obiektów rosyjskich”.