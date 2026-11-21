• Wojskowi technicy we współpracy z prokuraturą prowadzą analizę fragmentów rosyjskich maszyn.

• W miejscowości Mołodycz służby nadal weryfikują okolicę pod kątem obecności substancji mogących zagrażać ludzkiemu zdrowiu i życiu.

W oficjalnych komunikatach śledczy z prokuratury oraz Żandarmeria Wojskowa określają rosyjskie rakiety Ch-101 i odrzutowego drona prawdopodobnie z rodziny Gierań mianem „niezidentyfikowanych obiektów latających”. Według informacji przekazanych przez służby maszyny te rozbiły się w piątek (20 listopada) na terenie trzech miejscowości:

• Nowy Lipowiec (leżący w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie),

• Rudnik (zlokalizowany w powiecie niżańskim na Podkarpaciu),

• Mołodycz (znajdujący się w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu).

Już w piątek wyspecjalizowane jednostki zakończyły weryfikację terenu w Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem pod kątem obecności materiałów wybuchowych oraz zagrożeń o charakterze chemicznym i radiologicznym.

„Te miejsca są tak zwane czyste. Już wczoraj prokuratorzy podjęli decyzję o rozpoczęciu zabezpieczania śladów i przedmiotów do dalszych badań. Czynności te będą trwały także dzisiaj” – przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową ppłk Dariusz Rozkosz, pełniący funkcję rzecznika Komendanta Głównego ŻW.

Z kolei mjr Damian Stanula, rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, przekazał PAP, że w Nowym Lipowcu grupa dochodzeniowo-śledcza realizuje szczegółowe oględziny w miejscu, gdzie spadł pocisk.

„Natomiast zespół prewencyjny otacza teren, odgradza go, zabezpiecza i pomaga grupie dochodzeniowo-śledczej w realizacji jej czynności procesowych” – dodał mjr Damian Stanula.

W trzeciej lokalizacji, czyli w Mołodyczu, specjalistyczne jednostki w dalszym ciągu prowadzą swoje działania.

„Sprawdzają, czy nie ma zagrożenia radiologicznego, chemicznego ani pozostałości materiałów wybuchowych. Jeśli będziemy mieli pewność, że miejsce nie stwarza zagrożenia, prokurator wraz z dochodzeniowcami i technikami Żandarmerii Wojskowej będzie mógł przystąpić do szczegółowych badań, wykonać pomiary, pobrać ślady i zabezpieczyć elementy do dalszych badań laboratoryjnych” – wytłumaczył ppłk Rozkosz w wypowiedzi dla PAP.

Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, w Nowym Lipowcu „obiekt latający spadł na pole przy lesie i zapalił się”, a zdarzeniu towarzyszył odgłos eksplozji. Agencja dodaje również, że „W rejonie Rudnika nad Sanem rano w lesie znalezione zostały resztki nieznanego obiektu. Natomiast trzeci obiekt latający spadł na niezabudowanym terenie w Mołodyczu, ok. 280 m od domku letniskowego, w którym nikogo nie było”.

W piątek wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że podczas nocnych ataków powietrznych Rosji na terytorium Ukrainy polską przestrzeń powietrzną naruszyły dwie rosyjskie rakiety oraz jeden bezzałogowiec. Szef MON wyjaśnił sytuację słowami: „Trzy miejscowości, w których zostały zabezpieczone obiekty: Mołodycz, Rudnik nad Sanem i Nowy Lipowiec. W tym ostatnim przypadku to była rakieta Ch-101. W drugim przypadku też możemy mówić o rakiecie, a w trzecim to prawdopodobnie dron odrzutowy…”. Z kolei premier Donald Tusk określił znalezione szczątki zbiorczym mianem „obiektów rosyjskich”.

🇵🇱 Naruszenie przestrzeni powietrznej w Polsce. Żandarmeria Wojskowa podała nowe szczegóły dotyczące spadających obiektów lotniczych. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że udało się zidentyfikować trzy rosyjskie rakiety i jeden dron. ​Prace terenowe trwają w miejscowościach Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz. Specjaliści Żandarmerii Wojskowej poszukują zagrożeń radiochemicznych i pozostałości materiałów wybuchowych. Tereny w Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem uznano już za "czyste", co pozwala śledczym na rozpoczęcie zabezpieczania i analizy dowodów. ​W Nowym Lipowcu rakieta typu Ch-101 spadła na pole obok lasu, gdzie wybuchła po zapłonie. W pobliżu Rudnika nad Sanem w lesie znaleziono szczątki obiektu lotniczego nieznanego pochodzenia. W Mołodyczu dron spadł na nieużytkach, około 280 metrów od domu wypoczynkowego. ​Według wcześniejszych komunikatów polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej podczas nocnych ataków z terytorium Rosji dwie rosyjskie rakiety i jeden dron wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Śledztwo jest w toku. ​https://t.co/EQhyJTFd9k ​#Polska #Bezpieczeństwo #Wojsko #Atak #V4— Zoltán (@csorike1520) November 21, 2026