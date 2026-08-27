Marek Jakubiak uderza w Tuska i Żurka. Padły mocne słowa o mitomanii

Sprawa Zondacrypto. Marek Jakubiak nie wierzy w zapowiedzi sędziego

Kwestia znanej giełdy kryptowalut zdominowała znaczną część wywiadu w programie „Poranny Ring”. Dziennikarz chciał poznać zdanie prawicowego posła na temat rzekomego przełomu w prowadzonym postępowaniu, który wcześniej obiecywał sędzia Waldemar Żurek. Zaproszony gość wyraźnie starał się ostudzić nastroje i zaznaczył, że takie szumne deklaracje traktuje z gigantycznym dystansem.

– Ja powiem, że bardzo jestem ostrożny w opiniach zachwytu nad sprawami, które ogłasza Donald Tusk, czy też Waldemar Żurek, bo ja mam wrażenie, że mamy z mitomanami do czynienia –

Poseł nie szczędził też gorzkich słów szefowi rządu w kontekście zarzutów o powiązania ze służbami Władimira Putina. Stwierdził wprost, że to działanie pod publiczkę i czysta kreacja. Zwrócił uwagę na absurdalność sytuacji, w której premier mówi o działaniach rosyjskiej mafii, podczas gdy jego zaufany prawnik zamierza reprezentować osoby związane z tą aferą. Podsumował całe zamieszanie dosadnym określeniem: „Ale to jest cyrk na kółkach po prostu”.

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Temat mecenasa i jego zaangażowania w obronę szefa platformy Zondacrypto zajął kolejny fragment wywiadu. Prawicowy polityk uznał tę sytuację za całkowicie nielogiczną i pełną wewnętrznych sprzeczności. Jego zdaniem cały ten układ nie ma najmniejszego sensu, co skwitował krótkim stwierdzeniem, że to wszystko absolutnie do siebie nie pasuje.

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Kulminacja krytyki nastąpiła w końcowej fazie dyskusji. To właśnie wtedy parlamentarzysta zestawił postacie szefa rządu i krakowskiego sędziego, formułując wobec nich identyczny zarzut. W studiu „Porannego Ringu” kategorycznie orzekł, że obaj panowie charakteryzują się wyjątkową skłonnością do mitomanii.

Chwilę później parlamentarzysta wytoczył jeszcze cięższe działa przeciwko szefowi rządu. Wprost stwierdził, że mamy tu do czynienia z jawnym wymyślaniem faktów dla potrzeb politycznych. Bez ogródek podsumował działalność premiera, określając go mianem zwyczajnego konfabulanta, który mija się z prawdą.

Tak ostre sformułowania najprawdopodobniej wywołają stanowczą reakcję ze strony obozu rządzącego i odbiją się szerokim echem w mediach. Warto podkreślić, że oskarżenia o skłonności do mitomanii i konfabulacji są wyłącznie prywatnymi poglądami posła, które wygłosił w formacie wideo redakcji.