Nowy ranking zaufania ujawnia zmiany. Karol Nawrocki na czele, ale dystans maleje

Karol Nawrocki niezmiennie przewodzi w zestawieniu, gromadząc 50,2 proc. pozytywnych wskazań. Jednocześnie jego wynik obciąża wzrost negatywnych ocen o 3,2 punktu procentowego , co skutkuje wyraźnym uszczupleniem dystansu do wicelidera.

, co skutkuje wyraźnym uszczupleniem dystansu do wicelidera. Na drugą pozycję awansował Radosław Sikorski, szef dyplomacji, z poparciem rzędu 43,6 proc. – to jego najwyższe notowania od początku roku. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz uplasował się na najniższym stopniu podium (41,1 proc.).

Donald Tusk znalazł się poza pierwszą trójką. Ufność wobec premiera wyraża 36,9 proc. ankietowanych, przy czym przeważa brak zaufania na poziomie 58,9 proc. Sondaż zrealizowano przez IBRiS na zlecenie Onetu między 21 a 22 sierpnia 2026 roku.

Spadek przewagi Karola Nawrockiego na pierwszym miejscu

Prezydent Karol Nawrocki wciąż cieszy się uznaniem obywateli. Z sondażu zrealizowanego dla Onetu przez pracownię IBRIS jasno wynika, że utrzymuje on pozycję lidera. Na ten moment pozytywnie ocenia go 50,2 proc. ankietowanych, podczas gdy odmienne zdanie ma 44,8 proc. badanych. Jednakże otoczenie prezydenta może mieć powody do zmartwień. Istotne jest to, że liczba osób wyrażających nieufność urosła o 3,2 punktu procentowego. Dodatkowo stopniała bezpieczna przewaga nad politykiem z drugiego miejsca. W czerwcu dzieliło ich aż 12,2 punktu procentowego, obecnie to zaledwie 6,6 punktu procentowego.

Skok zaufania Radosława Sikorskiego na drugą pozycję

Na pozycję wicelidera wysunął się szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Polityk zebrał pozytywne opinie u 43,6 proc. respondentów, co przekłada się na wzrost o 2,1 punktu procentowego i stanowi jego najlepszy rezultat od lutowych notowań. Brak zaufania wobec ministra spraw zagranicznych sygnalizuje 46,1 proc. uczestników badania, co stanowi spadek negatywnych ocen o 3,6 punktu procentowego. Trzecie miejsce przypadło Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Wicepremier i minister obrony narodowej zdobył aprobatę u 41,1 proc. pytanych. W jego przypadku odnotowano jednak utratę poparcia o 1,2 punktu procentowego oraz wzrost nieufności, który wyniósł 5,2 punktu procentowego.

Spadki poparcia Jarosława Kaczyńskiego i wyniki Donalda Tuska

Szef rządu w najnowszym notowaniu wylądował poza pierwszą trójką. Donald Tusk uzyskał aprobatę 36,9 proc. pytanych, co daje minimalny wzrost o 1,4 punktu procentowego w odniesieniu do minionego miesiąca. Odsetek nieufności pod adresem premiera jest jednak wysoki i wynosi 58,9 proc. Następne pozycje w rankingu zaufania kształtują się w ten sposób:

Krzysztof Bosak (35,5 proc.),

Włodzimierz Czarzasty (34,6 proc.),

Mateusz Morawiecki (33,3 proc.),

Sławomir Mentzen (28,1 proc.),

Piotr Zgorzelski (27,4 proc.).

Zestawienie pierwszej dziesiątki wieńczy Przemysław Czarnek (22,2 proc.).

Prezes Prawa i Sprawiedliwości znalazł się dopiero na 11. lokacie. Zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało zaledwie 21,5 proc. uczestników sondażu, co oznacza dotkliwy spadek o 4,5 punktu procentowego względem lipcowych wyników. Badanie IBRiS przygotowane dla portalu Onet odbyło się w dniach 21-22 sierpnia 2026 roku.