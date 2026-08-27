Turniej WTA w Monterrey. Porażki Mai Chwalińskiej i Katarzyny Piter

Maja Chwalińska żegna się z turniejem w Monterrey

Maja Chwalińska, rozstawiona z "trójką", odpadła w 1/8 finału tenisowego turnieju WTA 500 na kortach twardych w Monterrey. Finalistka French Open uległa Amerykance Alycii Parks 6:3, 2:6, 2:6. Polka w pierwszej rundzie miała wolny los, a jej pojedynek w drugiej rundzie trwał godzinę i 50 minut.

Było to pierwsze bezpośrednie starcie obu zawodniczek. Po wygranym pierwszym secie Chwalińska nie zdołała utrzymać przewagi. Amerykanka przejęła inicjatywę i pewnie wygrała dwie kolejne partie, eliminując Polkę z dalszej rywalizacji w Meksyku.

Katarzyna Piter odpada w ćwierćfinale debla

Z turniejem pożegnała się także Katarzyna Piter, która rywalizowała w grze podwójnej. Polka, grająca w parze z Indonezyjką Janice Tjen, przegrała w ćwierćfinale z duetem chińsko-australijskim Xu Yifan i Maya Joint. Mecz zakończył się wynikiem 6:7 (6-8), 6:1, 8-10 po zaciętej walce i super tie-breaku.

W spotkaniu własny serwis nie był atutem żadnej ze stron. Ostatecznie, mimo wysokiego zwycięstwa w drugim secie, Piter i Tjen musiały uznać wyższość rywalek w decydującej partii. Tym samym obie polskie tenisistki zakończyły swój udział w turnieju w Monterrey.