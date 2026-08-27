Marian Banaś z rekordową odprawą na koniec pracy w NIK. Suma robi kolosalne wrażenie

W latach 2024 i w pierwszej połowie 2026 roku prezesi Najwyższej Izby Kontroli nie otrzymali dodatkowych funduszy w postaci nagród czy premii, ponieważ zazwyczaj takie bonusy nie przysługują na tym szczeblu zarządzania.

Rok 2025 był jednak wyjątkowy dla Mariana Banasia, który zainkasował 391 tysięcy złotych dzięki wypłaconej nagrodzie uznaniowej, odprawie emerytalnej oraz ekwiwalentowi za zaległy urlop.

Najwyższa Izba Kontroli przeznaczyła ponad 22 miliony złotych na nagrody dla swoich pracowników w 2025 roku, choć podział tych środków był zróżnicowany. Ścisłe kierownictwo odebrało średnio po 58 tysięcy złotych, podczas gdy szeregowi pracownicy otrzymali około 11,5 tysiąca złotych.

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Gigantyczna odprawa dla Mariana Banasia

Skierowaliśmy do Najwyższej Izby Kontroli zapytanie dotyczące wypłat wszelkich dodatkowych świadczeń, takich jak premie, odprawy, nagrody finansowe czy ekwiwalenty dla Prezesa NIK w latach 2024, 2025 oraz w pierwszych miesiącach 2026 roku. Z uzyskanych informacji wynika, że takie gratyfikacje zazwyczaj omijają osoby na najważniejszym stanowisku w Izbie. W efekcie, zarówno w 2024, jak i w 2026 roku nie odnotowano żadnych dodatkowych przelewów na konta prezesów.

Wyjątkiem od tej reguły okazał się rok 2025, kiedy to w sierpniu stery w NIK przejął 48-letni Mariusz Haładyj, zastępując urzędującego Mariana Banasia. W odpowiedzi na nasze pytania instytucja potwierdziła, że całkowita wartość dodatkowych świadczeń wypłaconych w tym okresie wyniosła 391 tysięcy złotych. Co istotne, nowy szef NIK nie otrzymał żadnych z tych środków, co oznacza, że cała ta zawrotna kwota trafiła do portfela Mariana Banasia. Na ostateczny rachunek złożyła się między innymi nagroda uznaniowa opiewająca na 44 tysiące złotych, odprawa emerytalna w wysokości blisko 133 tysięcy złotych oraz 80 tysięcy złotych tytułem rekompensaty za niewykorzystane dni wolne.

Sonda Czy w twojej pracy są premie, nagrody i trzynastki? Tak, są. Nie, nie ma. Premier? Nawet nie wiem co to takiego. Nie orientuję się.

Pracownicy NIK z regularnymi bonusami

Pojawia się pytanie o to, jak wynagradzani są pozostali pracownicy Najwyższej Izby Kontroli. W 2025 roku z puli przeznaczonej na nagrody wypłacono łącznie ponad 22 miliony złotych, które zasiliły konta 1 593 zatrudnionych osób. Trend ten utrzymuje się, gdyż w pierwszej połowie 2026 roku rozdysponowano już prawie 5 milionów złotych na ten cel, a w budżecie zabezpieczono kolejne 4,5 miliona złotych z przeznaczeniem na drugie półrocze.

Szczegółowa analiza średnich kwot wypłacanych nagród w 2025 roku ukazuje spore dysproporcje na poszczególnych szczeblach kariery. Najwięcej, bo średnio 58 442 złote na osobę, zgarnęło ścisłe kierownictwo, w tym wiceprezesi i dyrektor generalny. Na niższych stanowiskach kierowniczych – dyrektorów i wicedyrektorów – średnia wypłata wyniosła 37 425 złotych, z kolei pozostali pracownicy, obejmujący kontrolerów oraz kadrę administracyjną, musieli zadowolić się dodatkiem w wysokości 11 540 złotych na głowę.