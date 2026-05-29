Marcin Porzucek i siostry Porzucek są rodziną? Schreiber pokazała ciekawy trop

Marcin Porzucek to poseł Prawa i Sprawiedliwości wybrany z okręgu pilskiego.

Karolina i Paulina Porzucek są znane z TikToka oraz występów na galach freak-fightowych.

W rozmowie z Marianną Schreiber pojawił się wątek „dalekiej rodziny”, ale brak oficjalnego potwierdzenia bliskiego pokrewieństwa.

Marcin Porzucek i siostry Porzucek. Nazwisko rozpaliło ciekawość

Nazwisko Porzucek nie należy do tych, które codziennie pojawiają się na pierwszych stronach portali. Właśnie dlatego, gdy obok siebie zaczęto zestawiać posła PiS Marcina Porzucka oraz siostry Karolinę i Paulinę Porzucek, w sieci szybko pojawiło się jedno pytanie: czy łączy ich rodzina?

Przez dłuższy czas w publicznie dostępnych źródłach brakowało jasnej odpowiedzi. Temat krążył głównie w komentarzach, urywkach rozmów i pytaniach zadawanych pod postami. Teraz doszedł do tego wątek Marianny Schreiber.

Marianna Schreiber zapytała o pokrewieństwo

Wątek ewentualnych rodzinnych powiązań pojawił się podczas rozmowy Marianny Schreiber z Pauliną Porzucek. Schreiber przywołała wtedy słowa znajomego posła, który miał mówić jej o polityku nazwiskiem Porzucek i jego „dalekich kuzynkach” działających na TikToku.

— Mój znajomy, który jest posłem, mówił mi właśnie, że jakiś tam [Marcin] Porzucek, jakiś poseł, mówił mu, że ma jakieś kuzynki dalekie, które na TikToku szaleją — mówiła Marianna Schreiber podczas live’a.

Paulina Porzucek nie potwierdziła jednak, że chodzi o najbliższą rodzinę. Odpowiedziała ostrożnie i wskazała raczej na dalsze pokrewieństwo.

— Wiesz co, raczej z najbliższej nie, z najbliższej nie, bo bym o tym wiedziała. Daleka rodzina — powiedziała Paulina Porzucek.

Właśnie ten fragment jest dziś najkonkretniejszym publicznym tropem w całej sprawie. Nie daje podstaw do pisania o bliskiej rodzinie, ale pozwala odnotować, że temat dalekiego pokrewieństwa rzeczywiście pojawił się w rozmowie samych zainteresowanych.

Kim jest Marcin Porzucek?

Marcin Porzucek to polityk Prawa i Sprawiedliwości. Zasiada w Sejmie X kadencji, a mandat zdobył w okręgu nr 38 obejmującym Piłę. Wcześniej był również posłem VIII i IX kadencji. Na oficjalnej stronie PiS widnieje jako prezes zarządu okręgowego partii w okręgu pilskim.

Marcin Porzucek z PiS nie opuścił samolotu o własnych siłach. Był pod wpływem?

W ostatnich dniach nazwisko parlamentarzysty pojawiało się w mediach również z powodu doniesień dotyczących interwencji służb na Lotnisku Chopina. Internet szybko dopisał do tego własny, lżejszy wątek: pytania o zbieżność nazwiska z popularnymi siostrami Porzucek.

Siostry Porzucek i Marianna Schreiber. Była walka i emocje

Karolina i Paulina Porzucek zbudowały rozpoznawalność przede wszystkim w internecie i świecie freak fightów. Występowały m.in. na galach PRIME MMA, gdzie rywalizowały także z Marianną Schreiber.

Ich sportowo-celebrycki konflikt miał już kilka odsłon. W jednej z walk siostry Porzucek mierzyły się z duetem Marianna Schreiber i Patrycja „Mała Czarna” Hefka. Później Schreiber walczyła też z Pauliną Porzucek. Właśnie dlatego jej pytania o nazwisko i rodzinne powiązania dodatkowo przyciągnęły uwagę internautów.

Ten kontekst jest ważny, bo pokazuje, że Schreiber nie pojawiła się w tej historii przypadkowo. Zna siostry Porzucek ze świata freak fightów, a jej rozmowy i komentarze wokół nich regularnie rozchodzą się po sieci.

