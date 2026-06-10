Majątek Hanny Gronkiewicz-Waltz ujawniony. Zaskakująca kwota emerytury i miliony na koncie

Była prezydent Warszawy objęła mandat eurodeputowanej po upływie kilku miesięcy od wyborów w 2024 roku, zajmując miejsce Marcina Kierwińskiego, który dołączył do struktur rządowych.

Polityk dysponuje ogromnymi rezerwami gotówkowymi, a także inwestycjami obejmującymi fundusze, państwowe obligacje i listy zastawne, których łączna suma przekracza 1,4 miliona złotych .

. Na liście wykazanych dochodów znalazła się między innymi gigantyczna emerytura z ZUS sięgająca 243,7 tysiąca złotych, a także europejska pensja w wysokości 103,5 tysiąca euro.

Droga Hanny Gronkiewicz-Waltz do Brukseli nie była bezpośrednia i nie rozpoczęła się tuż po rozstrzygnięciach wyborczych z 2024 roku. Doświadczona polityk objęła mandat eurodeputowanej dopiero po kilku miesiącach. Wynikało to z faktu, że z zasiadania w unijnym parlamencie zrezygnował Marcin Kierwiński. Został on oddelegowany do rządu jako pełnomocnik do spraw odbudowy po katastrofalnych powodziach, a jego brukselski fotel automatycznie przypadł w udziale byłej prezydent stolicy.

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Miliony na kontach i zarobki Hanny Gronkiewicz-Waltz

Z opublikowanego dokumentu wynika jednoznacznie, że polityk dysponuje olbrzymią poduszką finansową. Na jej rachunkach bankowych spoczywa imponująca kwota 1,66 miliona złotych. Dodatkowo zgromadziła 186,5 tysiąca euro, 20,1 tysiąca dolarów oraz symboliczną kwotę 25 funtów brytyjskich.

Gotówka to jednak nie wszystko, ponieważ europosłanka aktywnie pomnaża swój kapitał. W oświadczeniu wykazano udziały w funduszach inwestycyjnych wyceniane na 605,7 tysiąca złotych. Jej portfel uzupełniają obligacje Skarbu Państwa o wartości 675,5 tysiąca złotych oraz opiewające na 150 tysięcy złotych listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny.

W oficjalnym raporcie majątkowym szczegółowo rozpisano również źródła przychodów byłej prezydent Warszawy. Jak wynika z dokumentu, w 2025 roku otrzymała ona z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aż 243,7 tysiąca złotych z tytułu emerytury, co daje kwotę przekraczającą 20 tysięcy złotych każdego miesiąca. Z kolei praca w Parlamencie Europejskim przyniosła jej 103,5 tysiąca euro. Wpływy uzupełnia niespełna 10 tysięcy złotych zarobionych na Uniwersytecie Warszawskim, około 1,6 tysiąca złotych z praw autorskich oraz skromne 237 złotych pochodzących z innych źródeł.

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Nieruchomość i pojazd Hanny Gronkiewicz-Waltz

Dokument ujawnia również stan posiadania w kwestii nieruchomości. Eurodeputowana jest właścicielką domu o powierzchni 220 metrów kwadratowych, który wyceniono na 1,7 miliona złotych. W raporcie nie uwzględniono żadnych innych budynków czy działek. Jeśli chodzi o mienie ruchome, polityk zadeklarowała posiadanie samochodu osobowego marki Volvo XC90, wyprodukowanego w 2004 roku.

Dla osób śledzących karierę znanej polityk przygotowaliśmy również specjalną galerię, w której można zobaczyć archiwalne zdjęcia Hanny Gronkiewicz-Waltz z lat jej młodości.