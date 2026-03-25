Kuba Badach z prestiżową nominacją do Fryderyków. Znacząco pomogła Aleksandra Kwaśniewska

Kuba Badach powalczy o statuetkę

We wtorek 24 marca 2026 roku poznaliśmy artystów, którzy w tym roku powalczą o najważniejsze polskie nagrody muzyczne. Akademia Fonograficzna ogłosiła listę nominowanych do Fryderyków 2025. Zwycięzców 31. edycji poznamy podczas uroczystej gali, zaplanowanej na 25 maja w Warszawie. Wśród wyróżnionych znalazł się Kuba Badach, którego najnowszy album "Radio Edit" ma szansę na zwycięstwo w kategorii Album Roku Muzyka Rozrywkowa. Dla popularnego muzyka to kolejne ważne wyróżnienie w karierze. Co ciekawe, ten sukces to wspólne dzieło małżonków, ponieważ za warstwę tekstową płyty odpowiada żona artysty, Aleksandra Kwaśniewska.

Album "Radio Edit" to kolejne wydawnictwo, na którym Kuba Badach prezentuje swoje niezwykłe umiejętności wokalne i kompozytorskie. Krążek, będący mieszanką popu, soulu i funku, szybko zdobył uznanie fanów dzięki znakomitym aranżacjom i chwytliwym melodiom. Istotnym elementem sukcesu płyty okazały się teksty napisane przez Aleksandrę Kwaśniewską. Jej talent do zabawy słowem nadał piosenkom głębię. Nominacja w tak silnie obsadzonej kategorii dowodzi wysokiej jakości tego projektu. Udana współpraca małżonków została doceniona przez branżowych ekspertów.

Aleksandra Kwaśniewska pęka z dumy w sieci

Córka byłego prezydenta błyskawicznie zareagowała na doniesienia o nominacji do Fryderyków dla swojego męża. Opublikowała wymowny wpis na Instagramie.

- Łałałiła! Dziękujemy! Samo znalezienie się w tym zacnym gronie to już zaszczyt - napisała córka byłego prezydenta na Instagramie.

Swoją radością podzielił się również sam wokalista.

- No i ja na przykład jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy i trochę pękam z dumy, nie będę ukrywał. Ogromnie dziękuję w imieniu swoim, Aleksandry małżonki - współautorki albumu oraz wszystkich wspaniałych muzyków, z którymi miałem zaszczyt nagrać "Radio Edit" - dodał.

W jednym z wywiadów dla portalu Plejada Aleksandra Kwaśniewska opowiedziała o kulisach swojej pracy nad tekstami do piosenek męża.

- Szczerze mówiąc, to jest tak, że ja najchętniej już bym tylko pisała piosenki. Tak bardzo to polubiłam. Uważam, że to jest wdzięczne zajęcie. W ogóle uwielbiam zajęcia kreatywne. Uwielbiam bawić się słowami - mówiła.

Żona Kuby Badacha podkreśliła wówczas, jak ważne są dla niej emocje, które towarzyszą odbiorcom muzyki.

- Przez to, że piosenka łączy w sobie emocje związane z muzyką i emocje związane z tekstem, ludzie się tak silnie utożsamiają z tym, co do nich dociera. Piosenka im towarzyszy w różnych pięknych, czasem też trudnych momentach, ale ważnych. Mało mija czasu od tego momentu, kiedy pokazujesz to światu, do tego, gdy dostajesz informację zwrotną - dodała.