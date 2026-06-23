Kto odpowiada za milionowe zarobki lekarza z KO? Polacy wydali wyrok w nowym sondażu

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-06-23 13:14

Skandal finansowy z udziałem radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ciągu kilkunastu miesięcy zdobył ogromny majątek w Warszawskim Szpitalu Południowym, wywołał powszechne oburzenie. Instytut Badań Pollster na zlecenie dziennika „Super Express” sprawdził, kogo Polacy wskazują jako odpowiedzialnego za ten proceder. Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że głównym odpowiedzialnym jest kierownictwo medycznej placówki.

Lekarz w białym kitlu z maską na twarzy i stetoskopem na szyi, ściskający dłoń innej osobie w eleganckim stroju. Obraz symbolizuje współpracę i profesjonalizm, nawiązując do skandalu finansowego w Warszawskim Szpitalu Południowym, o którym piszemy na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com
  • Skandal z udziałem zaledwie dwudziestodziewięcioletniego lekarza Dawida Kacprzyka wybuchł po informacji, że ten zarobił astronomiczne 1,6 miliona złotych w zaledwie rok.
  • Pracownia Instytut Badań Pollster zbadała opinie Polaków, z których wynika, że winą obarczana jest przede wszystkim dyrekcja medyczna oraz środowisko polityczne prezydenta Warszawy.
  • Specjaliści wskazują na ewidentne zaniedbania na najwyższym szczeblu zarządczym oraz politycznym.

Afera wokół lekarza z KO

Skandal z udziałem młodego medyka bez zrobionej specjalizacji wstrząsnął opinią publiczną w całym kraju. Mężczyzna pełniący funkcję radnego Koalicji Obywatelskiej zarobił ponad półtora miliona złotych w ciągu zaledwie dwunastu miesięcy pracy na stanowisku koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Wewnętrzna kontrola ujawniła nieprawidłowości, z których wynikało, że lekarz wpisywał się w grafik dyżurów w czasie, gdy faktycznie np. udzielał wywiadów w mediach lub brał czynny udział w obradach lokalnej rady. działacz oddał ostatecznie placówce pół miliona złotych i skorygował ponad trzydzieści faktur, a śledztwo w tej głośnej sprawie prowadzą już organy ścigania.

Dodatkowe emocje wywołał fakt, że jeden z gabinetów szpitalnych służył jako specjalny pokój dla polityków obozu władzy, którzy mieli być tam przyjmowani poza standardową kolejką. Afera zakończyła się natychmiastową dymisją władz szpitala i całej rady nadzorczej, natomiast sam bohater skandalu zrezygnował z kariery w partii oraz ze swojego stanowiska w radzie.

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Polacy oceniają sytuację w Warszawskim Szpitalu Południowym w sondażu

Redakcja dziennika „Super Express” poprosiła Instytut Badań Pollster o przeprowadzenie szczegółowego badania opinii publicznej w tym kontrowersyjnym temacie. Zapytano Polaków o wskazanie głównych winnych sytuacji, w której młody medyk zarobił ponad półtora miliona złotych ze środków publicznych.

Aż 42 procent uczestników badania obwinia bezpośrednio władze szpitala za dopuszczenie do tak absurdalnych wypłat. Z kolei 22 procent osób widzi w tym bezpośrednią winę polityków - w tym 12 procent wskazuje na odpowiedzialność całej Koalicji Obywatelskiej, a 10 procent uderza bezpośrednio w prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

Jedynie 9 procent respondentów obwinia za zaistniałą sytuację samego lekarza, a 8 procent odsetek wini w tej kwestii Narodowy Fundusz Zdrowia. Całkowity margines ankietowanych nie widzi w sprawie niczego niewłaściwego (1 procent), a 16 procent badanych nie potrafiło zająć konkretnego stanowiska, zaznaczając odpowiedź o braku zdania. Odpowiedź "ktoś inny" wskazało 2 procent badanych. 

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– Z oczywistego względu wskazana została w wyniku sondażu dyrekcja szpitala, która jest na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o codzienne funkcjonowanie placówki. Tylko pamiętajmy o tym, że ten zarząd został wybrany przez władze polityczne, samorządowe. A po drugie, z oczywistych względów, wskazana jest tutaj Koalicja Obywatelska, która nie może w żaden sposób tej afery od siebie odrzucić. Osoba najbardziej zamieszana w aferę, czyli ten młody lekarz, był bardzo aktywnym działaczem Platformy Obywatelskiej. 

Ekspert podkreślił w ten sposób, że odpowiedzialność w tej sprawie rozkłada się na kilka niezależnych podmiotów, w tym silnie na środowisko partyjne. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster na reprezentatywnej grupie ponad tysiąca dorosłych mieszkańców naszego kraju w dniach od 19 do 21 czerwca 2026 roku.

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