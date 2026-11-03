Krzysztof Jackowski o sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jasnowidz wskazuje na plany Donalda Tuska

Polityczny konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego wciąż przybiera na sile. Przed siedzibą instytucji odbyła się manifestacja, a do samego budynku wszedł prezydent Karol Nawrocki, który przeprowadził serię spotkań z reprezentantami wszystkich ugrupowań politycznych. W trakcie rozmów głowie państwa zaproponowano między innymi całkowity reset Trybunału Konstytucyjnego oraz koncepcję powołania rządu technicznego. Ostatecznie w tej głośnej sprawie wypowiedział się również premier, wygłaszając specjalne orędzie.

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- Rozwiązanie konfliktu jest proste i możliwe bez zmian w Konstytucji. Prezydent uznaje legalnie wybranych przez Sejm sędziów, bo tak stanowi Konstytucja, a oni podejmują swoje obowiązki w Trybunale. Póki co, Karol Nawrocki wybiera siłową konfrontację, która może bardzo wiele Polskę kosztować - przekonywał Donald Tusk.

Wydarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym analizowali już liczni dziennikarze, politycy oraz eksperci, a teraz temat podjął jasnowidz Krzysztof Jackowski. Na wstępie zaznaczył, że wyczuwa w działaniach premiera Donalda Tuska drugie dno związane z finansami, co szczegółowo opisał w swojej wizji.

„Kojarzy mi się skarbiec państwa. Nie wiem o co chodzi, ale jest chyba coś nie tak z budżetem. Premier myśli o skarbcu, a jemu są potrzebni ludzie w Trybunale nie po to, by unieważnić wybór prezydneta Nawrockiego, to nonsens. Jemu chodzi o skarbiec, jemu chodzi o bank, o finanse. Ja czuję, że z walutą euro może zacząć się dziać coś złego. Albo, że z polskim złotym może się dziać coś złego. Chodzi o euro, Niemcy i Francje. Niewykluczone, że premier ma coś zrobić, co chciałby Niemcy i Francja i ma to związek z walutą euro” - powiedział jasnowidz.

W dalszej części nagrania Krzysztof Jackowski stwierdził, że konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego szybko się nie zakończy, gdyż szefowi rządu zależy na utrzymaniu obecnego napięcia. „Premier ma przygotowane glejty, pisma, które będą poparte konstytucjonalistami, ale jeśli premier to zrobi, to bardzo ryzykuje” - ocenił.

Ponadto jasnowidz Krzysztof Jackowski podzielił się jeszcze jednym przeczuciem dotyczącym rozwoju sytuacji.