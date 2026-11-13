Jak usunąć sierść psa z ubrań w pralce? Ten prosty trik zastąpi rolkę

Skuteczny sposób na sierść psa i kota na ubraniach

Każdy posiadacz czworonoga doskonale zna problem zalegającej na odzieży sierści. Kłaczki domowych pupili osiadają nie tylko na ubraniach, ale również na kanapach, pościeli, kocach, dywanach, a nawet na firankach. Właściciele zwierząt nieustannie szukają skutecznych metod na pozbycie się psiej lub kociej sierści z domowych tekstyliów. Zazwyczaj sięgają po klejące rolki do ręcznego czyszczenia materiałów, natomiast dywany odkurzają przy użyciu dedykowanych szczotek. Najwygodniejszym rozwiązaniem dla odzieży i domowych tkanin wydaje się wrzucenie ich do pralki w nadziei, że woda sama wypłucze włoski. Niestety zwykłe pranie nie daje takich rezultatów i z bębna często wyjmujemy czyste rzeczy, które nadal są oblepione futrem zwierzaka. Sytuację diametralnie zmienia wrzucenie do pralki specjalnych piłeczek wyłapujących sierść, które błyskawicznie likwidują ten uciążliwy kłopot.

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Kulki do prania zbierające sierść z ubrań. Jak działają antykłaczki?

Skuteczne pozbycie się zwierzęcych kłaczków z odzieży i tkanin w trakcie prania wymaga spełnienia jednego prostego warunku. Razem z ubraniami trzeba włożyć do bębna dwie specjalne piłeczki wyłapujące sierść i kłaczki podczas pracy urządzenia. Te wielorazowe akcesoria funkcjonują na rynku jako kulki do prania lub antykłaczki, a ich zadaniem jest mechaniczne zbieranie włosów, nitek oraz zwierzęcego futra w trakcie cyklu. Zastosowanie tego patentu gwarantuje wyjęcie z pralki idealnie czystej garderoby.

Domowy sposób na sierść na kocu. Wystarczy wlać ocet do pralki

Specjalnego podejścia wymagają również grubsze domowe tekstylia, takie jak koce, do których kłaczki wyjątkowo łatwo przywierają. W tym przypadku doskonale sprawdza się zwykły ocet, działający na tkaniny jak środek zmiękczający. Pod jego wpływem włókna materiału rozluźniają się, dzięki czemu znacznie łatwiej oddają wbitą w nie sierść na etapie płukania oraz wirowania. Dodatkową zaletą prania koca z tym produktem jest fakt, że po wyschnięciu materiał znacznie mniej przyciąga kolejne włoski. Cała procedura jest bardzo prosta, ponieważ wystarczy wlać pół szklanki octu do przegródki na płyn do płukania i uruchomić standardowy program piorący.