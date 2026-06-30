Kosiniak-Kamysz ostrzega Ukrainę. Te słowa natychmiast zauważono w Kijowie

Szef resortu obrony narodowej stanowczo zainterweniował w dyskusję o rozszerzeniu unijnych struktur, podkreślając, że Kijów nie może liczyć na akcesję, jeśli wciąż będzie czcił pamięć Stepana Bandery. Jego oświadczenie wywołało poruszenie w ukraińskiej przestrzeni medialnej, gdzie odczytano je jako wyraźną groźbę zablokowania europejskiej integracji przez władze w Warszawie. Przyszłość naszych wschodnich sąsiadów w europejskiej wspólnocie może zawisnąć na włosku z powodu wciąż nierozwiązanych kwestii z przeszłości.

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego nie owijał w bawełnę, komentując ochłodzenie na linii Warszawa-Kijów oraz narastające tarcia na tle historycznym. Władysław Kosiniak-Kamysz wprost zaznaczył, że europejskie aspiracje Ukrainy pozostaną niespełnione, dopóki tamtejsze władze będą stawiać na piedestale postaci odpowiedzialne za niewyobrażalne okrucieństwa i zbrodnie popełnione na polskiej ludności cywilnej.

Ostra deklaracja polskiego wicepremiera błyskawicznie stała się głównym tematem u naszych wschodnich sąsiadów. Komentatorzy zza wschodniej granicy potraktowali tę wypowiedź jako ostateczne ostrzeżenie z polskiej stolicy, udowadniające, że bagatelizowana dotąd polityka historyczna może ostatecznie przekreślić marzenia Kijowa o dołączeniu do zjednoczonej Europy.

Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega: Ukraina w UE nie z Banderą

Polityk wyraził swoje stanowisko podczas telewizyjnego wywiadu w programie „Gość Wydarzeń” na antenie stacji Polsat News. Rozmowa zeszła na temat trwających nieporozumień dyplomatycznych, w centrum których znajduje się kwestia upamiętniania Stepana Bandery przez ukraińskie instytucje państwowe.

Minister obrony narodowej stanowczo przypomniał również, że Rzeczpospolita posiada pełną suwerenność w podejmowaniu decyzji na arenie międzynarodowej. Polski rząd samodzielnie oceni sytuację i odda swój głos w momencie, gdy rozpocznie się procedura przyjmowania nowych członków do europejskiej wspólnoty.

– Nam nikt nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem danego państwa do Unii Europejskiej – zaznaczył prezes PSL.

Tego rodzaju stanowcze deklaracje padają w wyjątkowo trudnym momencie relacji dwustronnych obu państw. Napięcia na osi Warszawa-Kijów systematycznie rosną, a główną osią konfliktu pozostaje brak zgody na poszukiwania szczątków ofiar na Wołyniu, kwestia godnych pochówków oraz oficjalny stosunek ukraińskich władz do działalności formacji OUN i UPA.

Media na Ukrainie obawiają się polskiego weta w sprawie UE

Reakcja ukraińskiej prasy na oświadczenie wicepremiera była natychmiastowa i niezwykle emocjonalna. Tamtejsi dziennikarze z niepokojem odnotowali, że Rzeczpospolita może realnie wykorzystać swoje unijne uprawnienia do zablokowania wejścia Ukrainy do wspólnoty europejskiej.

Dziennik „Ukraińska Prawda” wprost zasugerował, że polski rząd szantażuje Kijów wstrzymaniem procesu integracyjnego, a wtórowała mu stacja 24 Kanał. Jeszcze bardziej kategorycznie sytuację oceniła lokalna edycja magazynu „Forbes”, która otwarcie napisała o realnym widmie weta ze strony Warszawy w kluczowym głosowaniu nad rozszerzeniem struktur unijnych.

W ukraińskiej przestrzeni informacyjnej zauważono przy okazji bolesną zmianę narracji. Dziennikarze przypominają, że dotychczas to administracja węgierska uchodziła za głównego hamulcowego europejskich ambicji Kijowa, a obecnie do tego niechlubnego z punktu widzenia Ukrainy grona dołączyła również Polska.

Polityka historyczna wobec Ukrainy staje się twardsza. Pamięć o Rzezi Wołyńskiej

Wystąpienie ministra obrony narodowej to nie odosobniony incydent, lecz element znacznie szerszej, asertywnej strategii obozu rządzącego w kontaktach z ukraińskimi partnerami. Ostatnie dni przyniosły wyraźny powrót do debaty publicznej spraw związanych ze zbrodniami wołyńskimi, oddziałami UPA oraz sposobem, w jaki państwo ukraińskie zarządza swoją polityką pamięci.

Władze w Warszawie od wielu miesięcy stanowczo domagają się przełomu w sprawie zgód na ekshumacje i odpowiedniego uczczenia pamięci pomordowanych w trakcie Rzezi Wołyńskiej. Jednocześnie polska strona wyraża coraz głośniejszy sprzeciw wobec państwowego kultu zbrodniarzy, których działania przyniosły śmierć i cierpienie tysiącom obywateli Rzeczypospolitej.

Słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza udowadniają, że spory o przeszłość wyszły poza ramy dyplomatycznych not. Z jego zapowiedzi jasno wynika, że ignorowanie postulatów historycznych przyniesie wschodnim sąsiadom wymierne straty w procesie ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej.

Przyszłość integracji europejskiej a postać Stepana Bandery

Taki rozwój wypadków stanowi niezwykle problematyczny scenariusz dla ukraińskiego rządu. Kijów ma nadzieję na błyskawiczne włączenie do unijnej rodziny, jednak procedura ta bezwzględnie wymaga jednomyślności wszystkich obecnych członków, co daje Polsce potężne narzędzie nacisku dyplomatycznego.

Wypowiedź wicepremiera dobitnie uświadamia, że polska dyplomacja zamierza twardo uzależniać postępy akcesyjne od ostatecznego zamknięcia spraw z bolesnej przeszłości. Brak refleksji i zmiany ukraińskiej postawy względem gloryfikacji OUN, UPA i samego Stepana Bandery niechybnie doprowadzi do kolejnych, poważnych kryzysów w dwustronnych stosunkach.

Obecnie nie ulega wątpliwości, że komunikat szefa ludowców został za wschodnią granicą doskonale usłyszany i wywołał należytą konsternację. Jasna deklaracja o zablokowaniu unijnej ścieżki z powodu kultu Banderowców z pewnością będzie wielokrotnie przywoływana w kluczowych dyskusjach o politycznej przyszłości Kijowa.

7

EXB wstęp 30.06.2026