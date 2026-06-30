Amerykańska Lewandowski robi furorę na torach NASCAR. Powalczy o prestiżowy tytuł

Vivica Lewandowski robi furorę na amerykańskich torach NASCAR

W ubiegłym roku Vivica Lewandowski triumfowała jako najpiękniejsza nastolatka stanu Illinois. Choć z kapitanem reprezentacji Polski łączą ją wyłącznie personalia, 22-latka również bryluje w sportowym świecie, wybierając popularne tory wyścigowe NASCAR. Zjawiskowa blondynka regularnie uczestniczy w wydarzeniach motoryzacyjnych jako reprezentantka znanego producenta napojów energetycznych. Jej codzienna działalność budzi wielkie zainteresowanie fotoreporterów, a na profilu na Instagramie śledzi ją już ponad 50 tysięcy użytkowników.

Wielkie marzenie Vivicy Lewandowski w konkursie Miss Illinois USA

Ewentualny transfer Roberta Lewandowskiego do ligi MLS to wciąż medialne domysły, tymczasem amerykańska modelka już zbudowała silną pozycję za Oceanem. Polsko brzmiące nazwisko bez wątpienia napędza jej rozpoznawalność wśród lokalnych kibiców. Zwieńczeniem dotychczasowych sukcesów będzie zaplanowany na maj start 22-latki w prestiżowych wyborach Miss Illinois USA, co dla modelki jest spełnieniem wielkich marzeń z najmłodszych lat.

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Skłonność do występów w konkursach piękności dziewczyna odziedziczyła bezpośrednio po swojej matce. To właśnie Mandy Lane w 1998 roku wywalczyła prestiżową koronę Miss Illinois USA. Dzisiaj Vivica kontynuuje tę rodzinną tradycję, pilnie studiując jednocześnie komunikację na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie. Amerykanka skutecznie łączy edukację akademicką z profesjonalnym modelingiem oraz aktywnością w mediach społecznościowych, wyrastając na czołową hostessę w wyścigowym środowisku NASCAR.