Gwiazdy Illinois noszą nazwisko Lewandowski. Miss i napastnik podbijają Amerykę

Robert Lewandowski został zaprezentowany jako nowy zawodnik Chicago Fire. W Illinois wielką sławą cieszy się jednak już inna postać nosząca to nazwisko.

Uznawany za gwiazdę MLS polski snajper otrzymał status "Designated Player". Jego celem jest nawiązanie do dawnych sukcesów klubu.

Zjawiskowa Miss Illinois, Vivica Lewandowski, zdobywa popularność za oceanem. Jej uroda robi kolosalne wrażenie na fanach.

Oto jak polsko brzmiące nazwisko staje się marką samą w sobie na amerykańskim rynku!

Polski snajper w Chicago. Nawiąże do wielkich poprzedników

Sprawa została sfinalizowana! Robert Lewandowski związał się umową z Chicago Fire, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy w historii Major League Soccer. Kapitan reprezentacji Polski postanowił przenieść się za ocean po serii spektakularnych sukcesów na europejskich boiskach. Przedstawiciele amerykańskiego klubu są zachwyceni tym ruchem, określając nowego nabytku mianem wielkiego mistrza i prawdziwej ikony futbolu.

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Doświadczony zawodnik otrzymał w nowej drużynie status „Designated Player”. Oznacza to, że jego zarobki nie będą podlegać ligowym limitom płacowym, co jest przywilejem zarezerwowanym dla największych gwiazd, takich jak niegdyś David Beckham. Transfer ten przywodzi na myśl dawne lata, kiedy to w Chicago brylowali inni Polacy: Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny czy Roman Kosecki. To właśnie oni walnie przyczynili się do zdobycia przez klub jedynego tytułu mistrzowskiego w 1998 roku. Teraz kibice liczą, że nowy napastnik przywróci drużynie dawny blask.

Miss Illinois i modelka NASCAR. Vivica Lewandowski zachwyca

Zanim polski piłkarz zdąży zadebiutować na Soldier Field, uwagę mieszkańców Illinois przykuwa 22-letnia Vivica Lewandowski. Młoda kobieta o blond włosach zyskała ogromną popularność. Dwa lata temu sięgnęła po koronę Miss Illinois Teen USA, kontynuując tym samym rodzinną tradycję, ponieważ w przeszłości podobny tytuł zdobyła jej matka.

Warto dodać, że 22-latka świetnie radzi sobie również w branży reklamowej. Jako twarz popularnego napoju energetycznego regularnie uświetnia swoją obecnością zawody NASCAR. Pojawiając się na torze w odważnych stylizacjach, zawsze przyciąga wzrok publiczności. Dodatkowo jej internetowe publikacje śledzi mnóstwo internautów. Wszystko wskazuje na to, że za sprawą utalentowanego sportowca i pięknej modelki, nazwisko Lewandowski będzie w najbliższym czasie odmieniane w USA przez wszystkie przypadki.