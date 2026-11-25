W piątek nad ranem gwałtowne wybuchy oraz rozbłyski wyrwały ze snu mieszkańców lubelskiego Nowego Lipowca, a także podkarpackich miejscowości Rudnik i Mołodycz. Wezwane na miejsce służby we wszystkich trzech punktach odkryły fragmenty rosyjskich rakiet manewrujących Ch-101, co oficjalnie potwierdził szef resortu obrony. „Trzy rosyjskie rakiety wleciały w polską przestrzeń powietrzną i spadły na wschodzie kraju. Ten atak nie był przypadkowy. Najważniejsze jest to, że nikt nie został ranny” – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony narodowej relacjonuje również przebieg wydarzeń tuż po incydencie. „Tamtej nocy w powietrzu byli polscy i sojuszniczy piloci, a wojsko, policja i straż pożarna od razu ruszyły na miejsca zdarzeń” – wylicza polityk. „Tego samego dnia w Nowej Dębie trwały wspólne ćwiczenia żołnierzy z kilku państw, członków Koalicji Chętnych. Ale nie daliśmy się i nie damy się ani przestraszyć, ani zastraszyć. Wspólnym głosem z ministrami obrony Francji, Wielkiej Brytanii, Litwy i Estonii pokazaliśmy, że w trudnej chwili Europa trzyma się razem” – uzupełnia swoją wypowiedź wicepremier.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznacza jednocześnie, że Polska otrzyma od partnerów z NATO mocne wsparcie w celu zabezpieczenia wschodniej granicy. „Przed nami ważne tygodnie dla współpracy z sojusznikami i decyzje o strategicznym znaczeniu. Bezpieczeństwo Polski jest naszym priorytetem” – deklaruje szef MON.

Polityk zdradza też kulisy rozmów na najwyższym szczeblu dowódczym. „Szczegóły uzgadniałem z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Alexusem Grynkewichem. Dziękuję też szefowi NATO, Markowi Rutte, za deklarację wsparcia” – przekazuje Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas gdy eksperci zastanawiają się nad obroną Polski przed rosyjskimi pociskami i wskazują na działania nad Ukrainą.

Z inicjatywy polskich władz w poniedziałek w Brukseli doszło do posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej. „Przedstawiliśmy konkretne propozycje. Sojusznicy zadeklarowali wzmocnienie obrony nieba nad Polską i są otwarci na kolejne kroki na wschodniej flance” – podsumowuje szef ministerstwa obrony.

64

Sonda Czy Ukraina powinna zgodzić się na warunki Putina, jeśli Trump będzie do tego naciskał? Nie, to oznaczałoby kapitulację wobec Rosji Tak, jeśli zakończy to wojnę i uratuje życie tysięcy ludzi Tylko przy twardych, międzynarodowych gwarancjach bezpieczeństwa