W piątek nad ranem gwałtowne wybuchy oraz rozbłyski wyrwały ze snu mieszkańców lubelskiego Nowego Lipowca, a także podkarpackich miejscowości Rudnik i Mołodycz. Wezwane na miejsce służby we wszystkich trzech punktach odkryły fragmenty rosyjskich rakiet manewrujących Ch-101, co oficjalnie potwierdził szef resortu obrony. „Trzy rosyjskie rakiety wleciały w polską przestrzeń powietrzną i spadły na wschodzie kraju. Ten atak nie był przypadkowy. Najważniejsze jest to, że nikt nie został ranny” – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Władysław Kosiniak-Kamysz.
Minister obrony narodowej relacjonuje również przebieg wydarzeń tuż po incydencie. „Tamtej nocy w powietrzu byli polscy i sojuszniczy piloci, a wojsko, policja i straż pożarna od razu ruszyły na miejsca zdarzeń” – wylicza polityk. „Tego samego dnia w Nowej Dębie trwały wspólne ćwiczenia żołnierzy z kilku państw, członków Koalicji Chętnych. Ale nie daliśmy się i nie damy się ani przestraszyć, ani zastraszyć. Wspólnym głosem z ministrami obrony Francji, Wielkiej Brytanii, Litwy i Estonii pokazaliśmy, że w trudnej chwili Europa trzyma się razem” – uzupełnia swoją wypowiedź wicepremier.
Władysław Kosiniak-Kamysz zaznacza jednocześnie, że Polska otrzyma od partnerów z NATO mocne wsparcie w celu zabezpieczenia wschodniej granicy. „Przed nami ważne tygodnie dla współpracy z sojusznikami i decyzje o strategicznym znaczeniu. Bezpieczeństwo Polski jest naszym priorytetem” – deklaruje szef MON.
Polityk zdradza też kulisy rozmów na najwyższym szczeblu dowódczym. „Szczegóły uzgadniałem z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Alexusem Grynkewichem. Dziękuję też szefowi NATO, Markowi Rutte, za deklarację wsparcia” – przekazuje Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas gdy eksperci zastanawiają się nad obroną Polski przed rosyjskimi pociskami i wskazują na działania nad Ukrainą.
Z inicjatywy polskich władz w poniedziałek w Brukseli doszło do posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej. „Przedstawiliśmy konkretne propozycje. Sojusznicy zadeklarowali wzmocnienie obrony nieba nad Polską i są otwarci na kolejne kroki na wschodniej flance” – podsumowuje szef ministerstwa obrony.