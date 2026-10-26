Katarzyna Kotula pochwaliła się córką. Julia skończyła 25 lat. Wzruszające, co napisała o roli matki

Katarzyna Kotula ma powody do radości. Pełnomocniczka rządu ds. równości pochwaliła się w sieci, że 25 lat temu została matką. - 25 lat temu o 14:15 zostałam Matką i jest to najfajniejsza rola jaką przyszło mi pełnić! Sto lat Julia i świata u stóp! - napisała wyraźnie wzruszona polityczka. Pokazała też zdjęcie z drugich urodzin córeczki. Widać na nim Kotulę z najbliższymi. Wszyscy mają na głowach urodzinowe czapeczki, a na stole króluje smacznie wyglądający tort oczywiście ze świeczka w kształcie cyfry 2.

Patrząc na to zdjęcie sprzed lat widać, że polityczka właściwie się nie zmieniła! Wciąż nosi taką samą fryzurę, czyli rozpuszczone jasne loki.

Kotula jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To nauczycielka, filolożka angielska, działaczka społeczna i polityczna. Przez około 20 lat była właścicielką i nauczycielką języka angielskiego w prywatnej szkole językowej w Gryfinie. Była też nauczycielką w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. Uczestniczyła w Kongresach Kobiet, brała udział w założeniu społecznego komitetu „Jesteśmy”, zrzeszającego opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Działaczka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Gryfinie i jedna z krajowych liderek tej inicjatywy.

Od 2019 r. posłanka na Sejm RP. W IX kadencji Sejmu była członkinią Komisji Polityki Społecznej oraz członkinią Podkomisji Stałej ds. Rodziny i Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami. W październiku 2020 r. została rzeczniczką prasową Wiosny.

W czerwcu 2021 r., po rozwiązaniu Wiosny, została członkinią Nowej Lewicy. W listopadzie 2021 r. została wybrana na współprzewodniczącą Nowej Lewicy w województwie zachodniopomorskim. W Sejmie X kadencji została przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

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