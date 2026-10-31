Lech Wałęsa pilnie apeluje do Donalda Tuska. W tle spór o Trybunał Konstytucyjny

• W związku z zaostrzającym się konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego, Lech Wałęsa otwarcie zadeklarował bezwarunkowe poparcie dla premiera Donalda Tuska.

• Były prezydent wystosował również emocjonalną odezwę do dawnych działaczy Solidarności i zaapelował o wsparcie dla szefa rządu, podkreślając, że „Ojczyzna w potrzebie!”.

• Sprawdź, jakie dokładnie zdarzenia wywołały obecny kryzys w Trybunale Konstytucyjnym oraz jakie konsekwencje może on przynieść dla przyszłości praworządności w kraju.

Lech Wałęsa zwraca się do Donalda Tuska w sprawie TK

Na facebookowym profilu byłego prezydenta pojawił się komunikat zaadresowany prosto do prezesa Rady Ministrów. W obliczu narastającego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego Lech Wałęsa jednoznacznie stanął po stronie Donalda Tuska.

„Panie premierze Tusk, nie mamy wyboru. Ojczyzna w potrzebie! Staję z panem w pierwszym szeregu niezależnie od okoliczności. Wzywam przyjaciół z solidarnej walki do wsparcia naszych dążeń” – napisał Lech Wałęsa.

Oprócz wyrazów wsparcia dla premiera, były przywódca „Solidarności” zaapelował o mobilizację do ludzi, z którymi współpracował w przeszłości. W opublikowanym wpisie Wałęsa nie sprecyzował jednak oczekiwanej formy tych działań.

Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym. Anna Korwin-Piotrowska przejmuje obowiązki

Głos zabrany przez Lecha Wałęsę to bezpośrednia reakcja na zaostrzenie sporu o władzę w TK. W piątek, 30 października, w serwisie internetowym instytucji zamieszczono komunikat informujący, że zarządzono miesięczną przerwę w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Stosowne decyzje podpisała Anna Korwin-Piotrowska, ogłaszając tym samym przejęcie kierownictwa nad Trybunałem. Należy ona do pięcioosobowej grupy sędziów TK wybranych przez obecny Sejm, od których Karol Nawrocki nie przyjął dotąd ślubowania. Dotychczasowe władze instytucji podważają legalność podejmowanych przez nią kroków.

Pod gmachem Trybunału Konstytucyjnego zgromadzili się protestujący, a wśród nich politycy Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu interweniowała również policja. W reakcji na te doniesienia Karol Nawrocki przerwał swój lot do Senegalu i zawrócił do Warszawy.

Donald Tusk komentuje sytuację w Trybunale Konstytucyjnym

Do wydarzeń jeszcze w piątek wieczorem odniósł się sam Donald Tusk. Szef rządu tłumaczył, że podjęte kroki wynikają z konieczności przywrócenia praworządności.

„Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma” – napisał na X.

Komentarze dotyczące piątkowych zajść są skrajnie odmienne, gdyż strona rządowa mówi o przywracaniu praworządności, natomiast dotychczasowe władze TK kwestionują podstawy prawne tych zmian. W tej sytuacji Lech Wałęsa udzielił w swoim wpisie zdecydowanego poparcia premierowi.

Źródło: wpis Lecha Wałęsy na Facebooku przytoczony przez WP.