Pierwsza misja zagraniczna Karola Nawrockiego. Zastąpi na szczycie Andrzeja Dudę

Obecna głowa państwa po raz pierwszy zainauguruje swój udział w tym prestiżowym, międzynarodowym formacie. Do niedawna funkcję polskiego reprezentanta pełnił Andrzej Duda, będący zresztą jednym z ojców założycieli Bukareszteńskiej Dziewiątki u boku ówczesnego przywódcy Rumunii Klausa Iohannisa.

Prezydent Nawrocki spotka się z liderami NATO. Wśród nich Mark Rutte

Wydarzenie w rumuńskiej stolicy przyciągnie czołowych decydentów politycznych oraz najwyższych dowódców wojskowych z naszej części Europy. W rozmowach weźmie udział szef Paktu Północnoatlantyckiego Mark Rutte, obok którego zasiądzie przywódca Finlandii Alexander Stubb. Kraj ten niedawno dołączył do sojuszu wojskowego i błyskawicznie stał się niezwykle ważnym elementem obronnej układanki na północy kontynentu.

Rozmowy Karola Nawrockiego z prezydentem Rumunii

Początek zagranicznej podróży upłynie pod znakiem bezpośredniego spotkania z rumuńską głową państwa Nicusorem Danem. Dyplomatyczny harmonogram przewiduje ścisłe narady obu polityków bez udziału świadków, a następnie obrady całych delegacji państwowych i publiczne wystąpienie podczas wspólnej konferencji prasowej.

Szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki przygotuje grunt pod rozmowy w Ankarze

Kulminacyjny punkt wyjazdu zaplanowano na środę, kiedy to wystartują obrady w ramach B9. Kraje leżące na wschodniej flance Sojuszu skupią się na kwestiach militarnych i opracowaniu spójnego stanowiska przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. Polski przywódca wielokrotnie podkreślał potrzebę zacieśniania relacji ze Skandynawią, co zwiastuje jeszcze silniejszą integrację państw nordyckich ze środkowoeuropejskimi partnerami.

Karol Nawrocki odwiedzi Timisu de Sus. Historyczne miejsce dla Polaków

Zwieńczeniem delegacji będzie czwartkowa podróż w rejon Karpat, do bardzo ważnej historycznie miejscowości Timisu de Sus. Polska dyplomacja weźmie tam udział w nabożeństwie przy leśnym ołtarzu polowym, wzniesionym przed laty przez polskich wojskowych przebywających w rumuńskich obozach po klęsce kampanii wrześniowej. Dla naszych rodaków to niezwykle wymowny i symboliczny punkt na mapie tego państwa.