Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem w środku nocy. Jest oficjalny komunikat

Z niedzieli 3 maja na poniedziałek 4 maja na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta w serwisie X opublikowano wpis dotyczący bezpośredniego kontaktu Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.

Dziś wieczorem, w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, Prezydent RP Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z Prezydentem USA Donaldem Trumpem. Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta - przekazano.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kancelarię Prezydenta RP, kwestia odzyskania wolności przez polskiego działacza nie była jedynym wątkiem nocnej dyskusji obu przywódców.

Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko - amerykańskiego - dodano w komunikacie.

Uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Karol Nawrocki wręczył mu order

W minioną niedzielę na Zamku Królewskim Karol Nawrocki uhonorował Andrzeja Poczobuta Orderem Orła Białego. Ten znany dziennikarz oraz działacz polskiej mniejszości w końcu opuścił białoruskie więzienie, w którym był przetrzymywany od marca 2021 roku. Warto przypomnieć, że polski prezydent przyznał to najwyższe odznaczenie już 11 listopada 2025 roku. Doceniono w ten sposób wybitne zasługi Poczobuta na rzecz rodaków na Białorusi, a także jego heroiczną walkę o prawa człowieka i opór wobec reżimów totalitarnych. Zaproszenie na uroczystość zostało wysłane w ubiegłym tygodniu, tuż po tym, jak opozycjonista odzyskał upragnioną wolność.

Amerykańskie wojska w Europie. Donald Trump rozważa redukcję sił

Zaledwie kilka dni wcześniej Donald Trump zabrał głos w sprawie stacjonowania sił zbrojnych USA na Starym Kontynencie. Amerykański przywódca zadeklarował, że jego administracja bada możliwość zredukowania liczby żołnierzy przebywających na terytorium Niemiec. Z kolei w czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych zasugerował, że najprawdopodobniej weźmie pod uwagę również wycofanie wojsk z Włoch i Hiszpanii. W swojej bezkompromisowej ocenie stwierdził, że strona włoska nie wspiera USA w wystarczającym stopniu, natomiast zachowanie Hiszpanii określił mianem „okropnego”.

