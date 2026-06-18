Karol Nawrocki spotkał się z Jordanem Bardellą

Wizytę zagranicznego gościa w polskich strukturach państwowych potwierdził oficjalnie Paweł Szefernaker, kierujący gabinetem prezydenckim. Minister poinformował, że to właśnie Karol Nawrocki zorganizował przyjęcie Jordana Bardelli, który łączy funkcję eurodeputowanego z przewodzeniem francuskiemu Zjednoczeniu Narodowemu.

Prezydencki minister wyraźnie zaznaczył, że dialog toczył się w niezwykle przyjaznym klimacie. Wśród fundamentalnych punktów dyskusji znalazła się docelowa architektura Starego Kontynentu, a także gwarancje stabilności obronnej i ustrojowe znaczenie pojedynczych państw w ramach całej Unii Europejskiej.

Kim jest Jordan Bardella i jaki ma plan na Francję?

Ten młody polityk wybił się aktualnie na czoło najbardziej rozpoznawalnych postaci nad Sekwaną. Stoi na czele Zjednoczenia Narodowego, które dysponuje potężną siłą jako najliczniejsza formacja zasiadająca we francuskim Zgromadzeniu Narodowym.

Nad Sekwaną wystartowały już polityczne przygotowania do wyścigu o fotel głowy państwa zaplanowanego na 2027 rok. Lider formacji jest typowany na najpoważniejszego pretendenta do najważniejszego urzędu w sytuacji, gdyby formalne przeszkody wykluczyły z tej rywalizacji główną twarz ruchu, czyli Marine Le Pen.

Z tego względu liczni analitycy sceny politycznej uważają, że jego obecność nad Wisłą niesie za sobą głębszy sens i nie jest jedynie rutynowym, dyplomatycznym uściskiem dłoni.

Lider Zjednoczenia Narodowego rozmawiał z politykami Konfederacji w Sejmie

Harmonogram pobytu zagranicznego działacza w stolicy nie zamykał się wyłącznie na konsultacjach w pałacu prezydenckim.

Jeszcze tego samego dnia, w czwartek, lider prawicy udał się do gmachu parlamentu, aby odbyć serię dyskusji z posłami Konfederacji. Na liście rozmówców znalazł się między innymi Krzysztof Bosak, pełniący obecnie niezwykle istotną funkcję wicemarszałka Sejmu.

Ten dyplomatyczny krok wywołał natychmiastową falę komentarzy tak w rodzimych mediach, jak i nad Sekwaną. Rozgłos wynika bezpośrednio z faktu, że przywódca formacji systematycznie buduje swoje wpływy w wewnętrznych rozgrywkach francuskiej elity władzy.

Dlaczego Jordan Bardella wybrał Polskę na cel wizyty?

Krótko przed spakowaniem walizek i wylotem do naszej stolicy działacz udzielił wywiadów rodzimej prasie, gdzie szczegółowo argumentował powody obrania polskiego kierunku podróży.

W jego ocenie z upływem każdego kolejnego sezonu pozycja naszego państwa na arenie kontynentalnej zauważalnie rośnie. Gość docenił nie tylko silny skok ekonomiczny kraju, ale również szczególną skuteczność w zabezpieczaniu wschodnich rubieży i konsekwentne rozbudowywanie potencjału wojskowego.

W przekazie dla mediów akcentował, że znajdujemy się na szóstym miejscu pod względem potęgi rynkowej we Wspólnocie. Zaznaczył ponadto, że nasz głos staje się wręcz decydujący w europejskim dyskursie obracającym się wokół wyzwań obronnych oraz kryzysów uchodźczych.

Karol Nawrocki i Jordan Bardella rozmawiają o obronności i uchodźcach

W trakcie zaplanowanych na ten dzień dwustronnych spotkań zdecydowany prym wiodły dylematy dotyczące militaryzacji oraz zapewnienia fizycznej szczelności zewnętrznych terytoriów państwowych.

Francuski gość głośno akcentował, że całą wspólnotę unijną czekają ogromne próby związane z nielegalnymi przybyszami. Jednocześnie zauważył, że to właśnie Warszawa wykazywała się w ubiegłych latach radykalną stanowczością przy odpieraniu podobnych zagrożeń.

Lider konserwatywnego obozu znad Sekwany nie szczędził też pochwał, analizując ogromne nakłady finansowe, jakie nasza administracja pompuje obecnie w struktury wojskowe i kompleksowe unowocześnianie sprzętu żołnierzy.

Polityczny wymiar wizyty lidera prawicy z Francji nad Wisłą

Mimo że na papierze w agendzie dominowały kwestie stabilności międzynarodowej oraz wzajemnej kooperacji, spora część publicystów wskazuje na mocno kalkulowany charakter tych warszawskich ustaleń.

Działacz ten uchodzi obecnie za absolutny filar środowisk konserwatywnych we własnej ojczyźnie, z realnymi szansami na przejęcie schedy po Emmanuelu Macronie. Jego celowy przyjazd do naszej stolicy dowodzi, że Warszawa stanowi już pożądanego partnera do budowania sojuszy dla zagranicznych przywódców, którzy właśnie rozpędzają swoje maszyny wyborcze przed zmaganiami o kluczowe fotele państwowe.