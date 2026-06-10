Spis treści
- Karol Nawrocki odwiedzi USA na 80. urodziny Donalda Trumpa
- Donald Trump organizuje huczne obchody 80. urodzin i Dnia Flagi
- Gala UFC przed Białym Domem z udziałem Karola Nawrockiego
- Ilia Topuria i inne gwiazdy na urodzinach Donalda Trumpa
- Dana White rozda wejściówki na galę UFC dla Donalda Trumpa
- Donald Trump świętuje 80 lat na stanowisku prezydenta
Karol Nawrocki odwiedzi USA na 80. urodziny Donalda Trumpa
Dziennikarz stacji Polsat News Grzegorz Urbanek przekazał informacje o planowanym wylocie Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. Głowa polskiego państwa ma udać się za ocean w najbliższą niedzielę, ponieważ przyjął on osobiste zaproszenie na osiemdziesiąte urodziny Donalda Trumpa.
Planowana podróż nie posiada wprawdzie statusu oficjalnej wizyty państwowej. Oczekuje się jednak, że pojawienie się polskiego przywódcy na tak głośnej amerykańskiej imprezie wywoła spore poruszenie w światowych środkach masowego przekazu.
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Donald Trump organizuje huczne obchody 80. urodzin i Dnia Flagi
Gospodarz Białego Domu będzie obchodził swoje osiemdziesiąte urodziny w dniu 14 czerwca. Termin ten ma podwójne znaczenie dla obywateli Stanów Zjednoczonych, gdyż właśnie wtedy przypada coroczne państwowe święto Dnia Flagi.
Tegoroczne uroczystości nabiorą jeszcze większego rozmachu ze względu na zbiegnięcie się w czasie z obchodami 250. rocznicy utworzenia państwa amerykańskiego. Z tej okazji przygotowano bogaty harmonogram imprez, których głównym założeniem jest zademonstrowanie światu potęgi Stanów Zjednoczonych.
Gala UFC przed Białym Domem z udziałem Karola Nawrockiego
Centralnym punktem jubileuszowych wydarzeń ma zostać bezprecedensowa gala sportów walki UFC Freedom 250. Odpowiedzialne za to przedsięwzięcie osoby montują już specjalną klatkę do walk bezpośrednio na trawniku przed amerykańską rezydencją prezydencką.
Tamtejsze stacje informacyjne donoszą o trwających pracach konstrukcyjnych. Nad areną zmagań zawiśnie potężny system oświetleniowy, a w kadrach z transmisji telewizyjnej widzowie będą mogli podziwiać charakterystyczną fasadę siedziby amerykańskich przywódców.
Właśnie na trybunach tego niecodziennego wydarzenia zasiądzie zaproszony prezydent Karol Nawrocki.
Ilia Topuria i inne gwiazdy na urodzinach Donalda Trumpa
Karta walk nadchodzącego wydarzenia obejmuje siedem pojedynków z udziałem czołowych zawodników federacji mieszanych sztuk walki. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami w klatce zaprezentują się między innymi Ilia Topuria, Justin Gaethje, Alex Pereira, Ciryl Gane, Sean O'Malley oraz Aiemann Zahabi.
Przygotowywana z rozmachem infrastruktura pomieści od 4,3 do 5 tysięcy osób. Dostęp do biletów zyskali w pierwszej kolejności amerykańscy wojskowi, pracownicy administracji Białego Domu oraz wyselekcjonowani przedstawiciele świata polityki i rozrywki.
Dana White rozda wejściówki na galę UFC dla Donalda Trumpa
Zainteresowanie zapowiedzianą imprezą bije wszelkie rekordy popularności. Organizatorzy postanowili uruchomić specjalną strefę dla kibiców, którzy nie zdołają wejść bezpośrednio na teren ogrodów prezydenckich.
Głównodowodzący organizacją UFC Dana White zapowiedział dystrybucję około 85 tysięcy bezpłatnych biletów. Pozwolą one chętnym na oglądanie pojedynków na gigantycznych ekranach rozmieszczonych w sąsiedztwie Białego Domu.
Donald Trump świętuje 80 lat na stanowisku prezydenta
Urzędujący przywódca zapisze się na kartach amerykańskiej historii jako druga osoba, która będzie sprawować najważniejszy urząd w państwie po ukończeniu osiemdziesiątego roku życia.
Choć w minionych tygodniach pojawiały się wątpliwości na temat jego stanu zdrowia, przedstawiciele administracji stanowczo odpierają te zarzuty. Osobisty lekarz gwarantuje pełną zdolność prezydenta do sprawowania powierzonej mu władzy, a współpracownicy chwalą jego nadzwyczajną witalność na co dzień.
Znawcy amerykańskiej sceny politycznej są zgodni w ocenie, że podobnych uroczystości urodzinowych najważniejsza rezydencja w kraju jeszcze nie widziała.