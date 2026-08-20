Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie lex szarlatan. Ogłasza własny projekt

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-20 12:44

Karol Nawrocki podjął ostateczną decyzję dotyczącą nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, określanej mianem lex szarlatan. Głowa państwa skieruje kontrowersyjne przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej. Jednocześnie prezydent zapowiada własny projekt zmian w Kodeksie karnym, który ma skutecznie i bezpiecznie walczyć z pseudomedycyną.

Prezydent Karol Nawrocki na tle polskich flag. O jego decyzji w sprawie lex szarlatan przeczytasz w Eska.
Autor: prezydent.pl / Mikołaj Bujak, KPRP/ Materiały prasowe Prezydent Karol Nawrocki na oficjalnym portretowym zdjęciu, ubrany w granatowy garnitur i czerwony krawat, z przypinką flagi Polski. W tle widoczne są polskie flagi, symbolizujące jego rolę. Temat nagłej utraty przytomności Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej to ważna informacja, którą można znaleźć na Super Biznes.

Prezydent stanowczo zareagował na ustawę potocznie nazywaną lex szarlatan, decydując się na przekazanie dokumentu do Trybunału Konstytucyjnego. Zamiast tego Karol Nawrocki proponuje własne rozwiązanie prawne wymierzone w oszustów medycznych.

- Dlatego ogłaszam dzisiaj moją własną inicjatywę legislacyjną przeciw szarlatanom. Przygotowałem projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który jest realnym, skutecznym i przede wszystkim bezpiecznym dla demokracji rozwiązaniem problemu szarlatanów – poinformował prezydent. 

Ustawa lex szarlatan pod lupą. Jakie zmiany zakładały przepisy?

Odrzucone przepisy miały na celu całkowite wyeliminowanie z rynku osób oferujących fałszywe terapie. Prawo definiowało takie działania jako oferowanie pomocy przez osoby bez uprawnień medycznych, co mogło prowadzić do utraty zdrowia lub nawet śmierci pacjentów. Karane miało być również stosowanie jakichkolwiek metod udających prawdziwe leczenie i celowe oszukiwanie chorych co do rzekomych właściwości uzdrawiających stosowanych terapii.

Szczególną ochroną objęto najbardziej wrażliwe grupy pacjentów. Nowelizacja wprowadzała absolutny zakaz wykorzystywania niesprawdzonych metod diagnozowania oraz leczenia dzieci, osób zmagających się z nowotworami czy ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, a także pacjentów cierpiących na schorzenia nieuleczalne.

Dokument opracowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta poszerzał kompetencje tego drugiego organu. Zgodnie z założeniami rzecznik otrzymałby narzędzia pozwalające na natychmiastowe zablokowanie niebezpiecznych praktyk jeszcze przed formalnym finałem postępowania. Urzędnicy mogliby w takich sytuacjach publikować oficjalne ostrzeżenia przed konkretnymi podmiotami zagrażającymi bezpieczeństwu osób poszukujących pomocy medycznej.

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Karol Nawrocki