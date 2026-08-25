Waldemar Żurek zapowiada przełom. Chodzi o byłą giełdę Zondacrypto i jej prezesa

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-25 15:14

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, informuje o przełomie w śledztwie dotyczącym byłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Sprawa ma związek z politykami prawicy. Pojawiają się spekulacje, czy Przemysław Kral, były prezes giełdy, współpracuje z prokuraturą jako mały świadek koronny. Minister na razie unika jednoznacznych odpowiedzi, powołując się na dobro postępowania.

Czerwony baner z logo Zondacrypto. Na miniaturze Przemysław Kral. O postępach w śledztwie przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Art Service/Super Express & @@przemyslaw_kral/X Przemysław Kral, dyrektor generalny Zondacrypto, na tle reklamy firmy, której pracownicy szkolili skarbówkę i policję. Czytaj o problemach giełdy kryptowalut w Super Biznes.

Zondacrypto i drogi zegarek prezesa PKOl

Po ogłoszeniu upadłości przez Zondacrypto, wielu inwestorów straciło swoje środki zainwestowane w kryptowaluty. W przeszłości firma chętnie angażowała się w sponsoring różnego rodzaju fundacji oraz wydarzeń, w tym wspierała Polski Komitet Olimpijski. Niedawno na jaw wyszło, że były szef giełdy, Przemysław Kral, nabył zegarek o wartości 170 tysięcy złotych dla Radosława Piesiewicza, prezesa PKOl.

Radosław Piesiewicz tłumaczy, że uregulował należność za zegarek w ratach. Informacja o tym zakupie przedostała się do mediów bezpośrednio z akt śledztwa. Waldemar Żurek zapewnił, że prokuratura dokładnie zbada okoliczności wycieku tych wrażliwych danych do opinii publicznej.

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Czy Przemysław Kral ma status małego świadka koronnego?

Pojawiają się doniesienia prasowe, według których były prezes Zondacrypto poszedł na współpracę z organami ścigania i zyskał status małego świadka koronnego, co mogłoby mu zagwarantować niższy wyrok w zamian za obszerne zeznania. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie chciał odnieść się bezpośrednio do tych rewelacji. Podkreślił jednak, że w prowadzonym śledztwie nastąpił znaczący postęp.

– W ostatnich miesiącach są w tej sprawie prowadzone bardzo intensywne czynności. Na pewno dostaniecie w najbliższych tygodniach informacje w tej sprawie

– przekazał dziennikarzom minister Waldemar Żurek. Dodatkowo, mecenas Roman Giertych poinformował publicznie, że podjął się obrony Przemysława Krala. To wywołało pytania o rolę dotychczasowego pełnomocnika, Bartosza Lewandowskiego. W programie „Poranny Ring” Lewandowski przyznał, że według jego wiedzy nadal reprezentuje interesy byłego prezesa giełdy.

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