Karol Nawrocki na czele rankingu zaufania. Ostatnie nazwisko to potężne zaskoczenie

Nowy sondaż IBRiS dla Onetu

Z najnowszego pomiaru zaufania społecznego, zrealizowanego przez pracownię IBRiS dla Onetu, wynika, że prezydent Karol Nawrocki cieszy się największą sympatią Polaków. Ufa mu 46,3 proc. ankietowanych (z czego 28,9 proc. deklaruje, że „zdecydowanie ufa”, a 17,4 proc., że „raczej ufa”). Choć jest to wynik słabszy o 2,5 punktu procentowego w porównaniu z lutym, wystarcza do zachowania fotela lidera. Jednocześnie głowa państwa budzi wyraźne kontrowersje, ponieważ negatywny stosunek do Nawrockiego deklaruje aż 46,7 proc. respondentów (36,1 proc. „zdecydowanie nie ufa”, a 10,6 proc. „raczej nie ufa”).

Kto znalazł się za Karolem Nawrockim?

Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Radosław Sikorski. Szef MSZ może pochwalić się zaufaniem na poziomie 42,6 proc. (22,6 proc. „zdecydowanie ufa”, 20 proc. „raczej ufa”), co jednak oznacza spadek o 4,1 pkt proc. względem zeszłego miesiąca. Brak zaufania do Sikorskiego zgłasza 46,2 proc. badanych. Trzecią pozycję utrzymał szef rządu Donald Tusk, któremu ufa 41 proc. osób (minimalny spadek o 0,2 pkt proc.). Czwarte i piąte miejsce należą odpowiednio do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego (37 proc., spadek o 4 pkt proc.) oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza (35,5 proc., spadek o 4,2 pkt proc.).

Jeżeli chodzi o przedstawicieli opozycji, najwyżej sklasyfikowany został Mateusz Morawiecki z Prawa i Sprawiedliwości. Były premier uzyskał 34,1 proc. zaufania (spadek o 1,7 pkt proc.). Miesiąc wcześniej liderem opozycji w tym zestawieniu był Krzysztof Bosak, jednak teraz polityk Konfederacji zanotował spadek o 4,4 pkt proc., osiągając wynik 31,8 proc.

Szymon Hołownia zamyka stawkę

Dalsze miejsca w sondażu również przynoszą ciekawe rozstrzygnięcia. Piotrowi Zgorzelskiemu (PSL) ufa 29 proc. badanych (spadek o 1,7 pkt proc.), a Sławomirowi Mentzenowi oraz Jarosławowi Kaczyńskiemu po 27,7 proc. W przypadku szefa PiS oznacza to spadek o 1,7 pkt proc., natomiast Mentzen stracił 4,2 pkt proc. Z kolei Przemysław Czarnek poprawił swój wynik o 2,2 pkt proc. Wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu ufa 27 proc. respondentów (wzrost o 0,1 pkt proc.), a Grzegorzowi Braunowi 26 proc. (spadek o 2,1 pkt proc.). Szefowa Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zyskała 1,1 pkt proc., docierając do poziomu 21 proc. Bardzo słaby wynik zanotował Adrian Zandberg, któremu ufa 19,2 proc. badanych (spadek aż o 7,1 pkt proc.).

Prawdziwym szokiem jest jednak ostatnie miejsce w rankingu, które przypadło Szymonowi Hołowni. Byłemu marszałkowi Sejmu ufa zaledwie 15,6 proc. ankietowanych, co stanowi kolejny, tym razem wynoszący 3,2 pkt proc., spadek. Tak drastyczne obniżenie notowań może być poważnym problemem dla byłego szefa Polski 2050 w kontekście jego dalszej kariery politycznej.

Badanie IBRiS na zlecenie Onetu przeprowadzono w dniach 20-21 marca 2026 roku. Wykorzystano metodę wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na grupie 1100 dorosłych Polaków.